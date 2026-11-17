Impulso cañero Mara Lezama y autoridades de la SICT inauguraron el ramal a Javier Rojo Gómez, una obra de 101.4 millones de pesos que mejora la movilidad de más de 27 mil habitantes y fortalece la actividad cañera en la ribera del Río Hondo, Quintana Roo. (Especial)

En un hecho considerado histórico para el sur de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la rehabilitación integral del ramal a Javier Rojo Gómez, una obra realizada con una inversión federal de 101.4 millones de pesos que fortalecerá la movilidad y la actividad económica en la zona cañera del municipio de Othón P. Blanco.

Acompañada por el director general del Centro SICT Quintana Roo, Guido Mendiburu Solís, la mandataria destacó que este proyecto responde a una demanda de años de habitantes, estudiantes y productores de la ribera del Río Hondo, quienes diariamente utilizan esta vía para trasladarse hacia centros educativos, comunidades e instalaciones del ingenio azucarero.

La obra beneficiará a más de 27 mil habitantes de la ribera del Río Hondo

Durante el acto inaugural, Mara Lezama recordó que desde el inicio de su administración impulsó las gestiones ante el Gobierno de México para concretar esta infraestructura, al considerar que el ramal era una vía estratégica para las comunidades de Javier Rojo Gómez, Ucum, Sabidos y otras localidades cercanas.

La gobernadora señaló que el proyecto fue posible gracias a la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, al atender una solicitud histórica de estudiantes, familias y del sector cañero del sur del estado.

🛣️ ¡Hacemos justicia social a las familias de la ribera del Río Hondo! Inauguramos la rehabilitación integral del camino ramal a Javier Rojo Gómez, una obra que durante muchos años esperaron nuestras comunidades y que beneficia a más de 27 mil personas, saldando una deuda histórica con nuestra gente. 🚗🚛 🤲🏽Gracias al respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, transformamos 4.6 kilómetros con una vialidad más amplia y segura para estudiantes, trabajadores del campo y las familias. Sabemos que una mejor carretera significa facilitar el traslado a la escuela, el trabajo y el Ingenio San Rafael de Pucté, además de brindar mayor seguridad a quienes transitan todos los días. ¡El sur de Quintana Roo merece desarrollo, oportunidades y bienestar! Hoy cumplimos un compromiso más con nuestra gente. #SiSePudo — Mara Lezama (@MaraLezama) November 17, 2026

Inversión de 101.4 millones de pesos permitió ampliar la vialidad a cuatro carriles

El director general del Centro SICT Quintana Roo, Guido Mendiburu Solís, informó que la rehabilitación consistió en la transformación integral de 4.6 kilómetros del ramal a Javier Rojo Gómez mediante una inversión de 101.4 millones de pesos provenientes de recursos federales.

Los trabajos incluyeron la ampliación de la carretera a cuatro carriles, con dos carriles por sentido de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, un camellón central de 1.30 metros, construcción de banquetas, guarniciones y la instalación de nueva señalización para reforzar la seguridad vial.

Estudiantes, productores y comerciantes serán algunos de los principales beneficiados

La nueva infraestructura beneficiará directamente a 27 mil 167 habitantes de la región, además de facilitar el traslado de más de 300 estudiantes, docentes y personal administrativo del Colegio de Bachilleres plantel Río Hondo.

También favorecerá las actividades del sector cañero, productores agrícolas, comerciantes, transportistas y visitantes que diariamente utilizan esta vía para conectar distintas comunidades del sur de Quintana Roo.

Con esta obra, el Gobierno de Quintana Roo y la Federación buscan mejorar la conectividad en una de las principales regiones productivas del estado, al fortalecer la movilidad y brindar mejores condiciones para el desarrollo económico y social de la ribera del Río Hondo.