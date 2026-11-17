La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la nueva Política de Educación Inicial Gratuita para la Primera Infancia, con la que su administración creará 300 nuevos espacios educativos para niñas y niños de cero a tres años y ampliará seis veces la capacidad de atención en este nivel hacia 2030.

Esta estrategia contempla una reforma a la Constitución local para consolidar la educación inicial como un derecho desde el nacimiento y construir un sistema público que garantice educación, cuidados y desarrollo integral para la primera infancia.

¿Qué contempla la nueva política de educación inicial en CDMX?

Durante la presentación del programa, Brugada explicó que la educación inicial será considerada el primer eslabón del sistema educativo y afirmó que la capital tenía una deuda histórica con las niñas y los niños menores de tres años, ya que la falta de acceso a servicios educativos y de cuidado durante esta etapa representa una de las primeras expresiones de desigualdad.

La mandataria sostuvo que la educación debe comenzar desde el nacimiento y no cuando los menores ingresan al preescolar, pues los primeros años son decisivos para el desarrollo del cerebro, el lenguaje, las emociones y las capacidades de aprendizaje.

La nueva red de espacios educativos ofrecerá un modelo pedagógico basado en evidencia científica y experiencias internacionales.

Incluirá estimulación temprana, desarrollo del lenguaje, crianza positiva, desarrollo físico, psicomotor y cognitivo, así como actividades orientadas a fortalecer la creatividad, la convivencia, la socialización y la autonomía. Además, los centros privilegiarán una pedagogía del afecto, el cuidado sensible y la seguridad emocional, con entornos libres de violencia y castigos humillantes.

Buscan ampliar la cobertura para miles de niñas y niños

El Gobierno capitalino informó que actualmente viven alrededor de 273 mil niñas y niños de cero a tres años en la Ciudad de México; sin embargo, únicamente 37 mil reciben educación inicial en instituciones públicas y privadas, mientras que cerca de 12 mil son atendidos en centros operados por los gobiernos federal y local.

Con la creación de los 300 nuevos espacios, la administración tiene el objetivo de incrementar de forma gradual la cobertura y avanzar hacia la universalización de este servicio en los próximos años.

Brugada destacó que el objetivo es que ninguna niña o niño tenga que esperar hasta los tres, cuatro o cinco años para que el Estado garantice educación, cuidados y oportunidades de desarrollo.

Añadió que la estrategia forma parte del Plan General de Desarrollo y plantea un compromiso de largo plazo para que, en un horizonte de 25 años, todas las niñas y niños que nazcan en la capital tengan acceso a un espacio público de educación inicial.

Educación inicial también busca fortalecer el Sistema Público de Cuidados

La mandataria capitalina aseguró que la política representa una transformación social porque, además de ampliar los derechos de la infancia, busca fortalecer una agenda de cuidados que permita a las mujeres recuperar tiempo, autonomía y oportunidades laborales.

También pretende reducir los gastos de las familias al ofrecer un servicio público de educación inicial y dar continuidad a programas como Desde la Cuna, dirigido a hogares con niñas y niños pequeños.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, informó que 2027 será un año de transición para consolidar el modelo pedagógico, fortalecer la formación de educadoras e impulsar una campaña de sensibilización sobre la crianza.

Como primera meta, señaló que se buscará duplicar la capacidad de atención en educación inicial en la Ciudad de México.