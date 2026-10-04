Arrancan comparecencias de secretarios de estado ante el Senado; Segob y Hacienda los primeros

Se alista Senado para las comparecencias de los secretarios de Estado en el marco del Segundo Informe Presidencial Foto: Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

En medio de la crisis de violencia e inseguridad así como advertencia de la oposición sobre la deuda que enfrentan las fianzas púbicas para los próximos años, este lunes arrancan las comparecencias de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el de Hacienda, Édgar Amador Zamora a fin de explicar el escenario económico para el próximo año.

Será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien abrirá este ejercicio de rendición de cuentas ante la Junta de Coordinación Política, encuentro que tendrá lugar este lunes, 5 de octubre, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco.

Para el martes 6 será el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, quien comparecerá en el Pleno de la Cámara de Senadores en medio de las advertencias sobre el bajo crecimiento del país y la deuda creciente para los próximos años.

El siguiente martes, 13 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asistirá a la Junta de Coordinación Política; y el miércoles 14, será el turno del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, ante el Pleno del Senado.

Mier Velazco también informó que el 20 de octubre se llevará a cabo la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, en la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC.

En el caso de la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, acudirá a la comisión del ramo, el 5 de noviembre; y Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, comparecerá el 12 de noviembre en la comisión del rubro.

Respecto de las comparecencias de los titulares de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y de Educación, Mario Delgado Carrillo, serán ante las comisiones legislativas respectivas en fechas que aún están por definirse.