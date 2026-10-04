UNAM escala posiciones en rankings QS y THE y fortalece su prestigio internacional

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) registró avances significativos en dos de los principales rankings universitarios internacionales, al mejorar su posición en las clasificaciones de QS y Times Higher Education (THE), con lo que se consolidó como una de las instituciones de educación superior mejor evaluadas del país y de América Latina.

En el listado regional de QS, publicado el 1 de octubre, la UNAM se ubicó en el noveno lugar entre 517 instituciones de 27 países, resultado que la coloca por encima del 98.4 por ciento de las universidades consideradas.

La institución obtuvo la máxima calificación, de 100 puntos, en cuatro de los ocho indicadores evaluados por esta metodología: reputación académica, reputación entre empleadores, red internacional de investigación e impacto web. En estos rubros, ninguna otra universidad mexicana superó a la UNAM.

Además, la Universidad avanzó 18 posiciones en el indicador de artículos por académico, reflejo de un incremento en su productividad científica. En el ámbito nacional, se mantuvo en el segundo lugar general y como la institución pública mejor posicionada de México.

Avance en el ranking mundial de THE

En el ranking global de Times Higher Education (THE), publicado el 30 de septiembre, la UNAM también registró un avance al ubicarse en el rango 701-800 entre 2 mil 297 universidades de más de 100 países.

La posición representa una mejora respecto de los últimos años, cuando la institución se había mantenido en el bloque 801-1,200 desde 2021. Con este resultado, la UNAM se ubica dentro del tercio superior de las instituciones universitarias evaluadas a nivel mundial.

En México, ocupó el segundo lugar entre 22 universidades consideradas, mientras que en América Latina alcanzó la séptima posición, tres lugares por encima de la obtenida en la edición anterior.

Uno de los principales avances señalados por THE corresponde al ambiente de investigación, categoría en la que la UNAM pasó de 33.8 puntos en 2026 a 41.6 puntos en la actual evaluación. Este indicador considera aspectos como la reputación académica en investigación, los ingresos destinados a esta actividad y la productividad científica.

Aunque QS y THE utilizan metodologías diferentes para evaluar a las instituciones de educación superior, ambos resultados coinciden en señalar una evolución favorable de la UNAM, particularmente en materia de investigación y producción científica.

La Universidad atribuyó estos resultados al trabajo desarrollado por su comunidad académica y estudiantil en facultades, escuelas, institutos y centros, así como a las colaboraciones que mantiene con instituciones internacionales.

Reconocen proyección internacional de la UNAM

A estos resultados se sumó el reconocimiento obtenido durante el QS Higher Ed Summit: Americas 2026, celebrado del 30 de septiembre al 2 de octubre en Guadalajara, Jalisco.

Durante el encuentro, la UNAM recibió el QS Recognition Award “Global Engagement Champions”, distinción que reconoce su proyección, vinculación y cooperación académica internacional.

En representación de la Universidad, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, recibió el galardón.

El encuentro tuvo como sede la Universidad Panamericana y reunió a líderes de instituciones educativas de distintos países bajo el lema “Las universidades latinoamericanas como agentes de transformación”.

Durante el summit se desarrollaron conferencias y paneles sobre los principales desafíos de la educación superior en las Américas, con temas relacionados con internacionalización y movilidad académica, innovación, enseñanza y empleabilidad, reputación universitaria e impacto geopolítico.

Con estos resultados y reconocimientos, la UNAM refuerza su presencia en las clasificaciones internacionales y su posición como una de las principales instituciones de educación superior de México y América Latina.