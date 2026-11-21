El Chapo Isidro no cayó solo ¿Quiénes son “El Serafín” y José “N”? Sus familiares que también fueron detenidos

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, no ocurrió de manera aislada. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que durante el operativo realizado en Guasave, Sinaloa, también fueron detenidos Germán “N”, alias “El Serafín”, identificado como su primo y segundo al mando de la organización criminal, así como José “N”, señalado como su cuñado y presunto operador financiero.

De acuerdo con la dependencia, los tres fueron trasladados durante la madrugada a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de transporte militar y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde el Ministerio Público Federal determinará su situación jurídica.

¿Quién es “El Serafín”?

Según la información oficial difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, Germán “N”, alias “El Serafín”, es primo de Fausto Isidro Meza Flores y ocupaba el cargo de segundo al mando dentro de la organización criminal encabezada por el llamado “Chapo Isidro”.

Las autoridades lo consideran una de las principales personas de confianza del líder del grupo delictivo y fue detenido durante el mismo operativo desplegado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

¿Quién es José “N”?

La Defensa también informó la detención de José “N”, identificado como cuñado de Fausto Isidro Meza Flores.

De acuerdo con el comunicado oficial, desempeñaba funciones como operador financiero de la organización, por lo que presuntamente era responsable de actividades relacionadas con el manejo de recursos económicos del grupo criminal.

Otro familiar también fue capturado

Además de los tres trasladados a la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que fueron detenidos cinco presuntos integrantes adicionales de la organización, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

Entre ellos se encuentra Panfilo “N”, identificado como primo hermano de “Chapo Isidro” y señalado por las autoridades como operador logístico de la organización delictiva.

El saldo del operativo

La Defensa informó que durante la operación murieron siete presuntos agresores y fueron detenidas ocho personas, incluidos Fausto Isidro Meza Flores, Germán “N” y José “N”.

Asimismo, las fuerzas federales aseguraron:

Un fusil Barret calibre .50.

Diez armas largas de diversos calibres.

Un lanzagranadas.

Dos granadas de mano.

Cargadores y cartuchos.

Equipo táctico.

Diversas dosis de droga.

Dinero en efectivo.

La dependencia señaló que hasta el momento no existe reporte de personas ajenas a los hechos afectadas durante el operativo.

Cuatro militares murieron durante la operación

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que cuatro elementos del Ejército Mexicano fallecieron cuando se dirigían a reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, luego de que integrantes del grupo criminal opusieran resistencia para evitar la captura de su líder.

La institución expresó sus condolencias a las familias de los militares y aseguró que brindará el acompañamiento institucional correspondiente.

Caos en Sinaloa tras la captura

Después de la detención de Fausto Isidro Meza Flores se registraron bloqueos y hechos violentos en distintos municipios de Sinaloa, principalmente en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato, donde grupos armados realizaron acciones para obstaculizar la movilidad de las fuerzas de seguridad. Durante la respuesta de las autoridades se desplegaron helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana para brindar apoyo aéreo a las operaciones terrestres.

En videos difundidos en redes sociales también se observan aeronaves realizando maniobras de cobertura y se escuchan ráfagas de armas de alto poder, mientras que usuarios reportaron el empleo de ametralladoras tipo minigun desde helicópteros.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un informe técnico sobre el armamento utilizado en esas maniobras, aunque sí confirmaron el despliegue aéreo como parte del operativo para restablecer la seguridad y contener los ataques de grupos armados.

¿Qué pasará con los detenidos?

Los tres principales detenidos permanecen bajo custodia de la FEMDO, instancia que integrará las carpetas de investigación correspondientes y determinará las acciones legales procedentes.

En el caso de Fausto Isidro Meza Flores, además de las órdenes de aprehensión vigentes en México, existe una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.