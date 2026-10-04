IMSS: Trasplante de hígado cambia vida de derechohabiente con enfermedad hepática crónica

trasplante hepático En el IMSS trasplante de hígado a paciente con enfermedad hepática crónica, le cambia la vida. A tres meses de la intervención, la derechohabiente, de nombre Lupita, comienza a realizar algunas actividades cotidianas que había dejado de hacer, debido a que prácticamente ya no podía caminar

Lupita, de 47 años, vivió durante varios años con una enfermedad del hígado que lentamente inflamaba y destruía los conductos biliares, hoy disfruta una nueva oportunidad de vida, gracias a un trasplante de hígado que recibió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El trasplante de este importante órgano se realizó en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI del Seguro Social, el pasado 1º de julio.

Lo anterior, debido a que Lupita fue diagnosticada en 2018 con colangitis biliar primaria, padecimiento que evolucionó a cirrosis hepática y, ante el avance de la enfermedad, se realizó el protocolo para ingresarla a lista de espera de trasplante, el cual se concretó el 1 de julio pasado, y tras siete horas de intervención, Lupita salió del quirófano con un nuevo órgano.

El doctor Francisco Flores Gama, cirujano de la Unidad de Trasplantes del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, explicó que Diana Lupita llegó al procedimiento con una enfermedad muy avanzada, su condición física se había deteriorado después de varias hospitalizaciones.

En este mismo sentido, aclaró que el trasplante de hígado es particularmente complejo porque, a diferencia de otros órganos, no existe una terapia que sustituya de manera permanente la función del hígado, por lo que en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas avanzadas, el trasplante constituye la única opción de tratamiento.

Detalló que en el caso de Lupita la cirugía tuvo una duración aproximada de siete horas y fue exitoso, a pesar de la complejidad del procedimiento por los constantes sangrados.

Después de la cirugía, la paciente permaneció hospitalizada alrededor de 17 días y recibió atención en la nueva Unidad de Terapia Intensiva de la UMAE, al tiempo que enfatizó que a tres meses de la intervención y ya con el nuevo órgano, el cambio en el estado de salud de Lupita “es impresionante gracias al funcionamiento adecuado del órgano que recibió”.

En su oportunidad, la doctora Aledia Bautista Santos, médica gastroenteróloga y hepatóloga del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, explicó que la atención comienza meses antes del trasplante, con evaluaciones frecuentes para detectar infecciones y dejar al paciente en las mejores condiciones posibles.

Después de la cirugía, el equipo médico da seguimiento a la inmunosupresión a través de medicamentos que tienen la función de disminuir la respuesta del sistema inmunológico y evitar el rechazo del órgano.

Subrayó que el éxito de un trasplante no depende de una sola persona, sino de la participación coordinada de cirujanos, intensivistas, gastroenterólogos, cardiólogos, especialistas en Infectología y diversos servicios que intervienen en la evaluación, cirugía y recuperación de los pacientes.

Trasplante, un cambio de vida

Para Lupita el cambio ha sido radical, narró que antes del trasplante tenía que acudir constantemente al servicio de urgencias para que le drenaran líquido pues su abdomen permanecía inflamado, tenía dificultades para dormir y respirar, y prácticamente había dejado de caminar, por lo que tuvo que dejar de trabajar. “El trasplante me cambió la vida por completo”, relató.

Tras dos semanas de la cirugía comenzó a recuperar la coloración de su piel y ojos y actualmente realiza diversas actividades por sí misma, poco a poco se reincorpora a su vida cotidiana y espera regresar a laborar en los próximos meses.

Diana Lupita externó su agradecimiento a todo el personal médico y de enfermería que la acompañó desde su ingreso y durante todo el proceso de recuperación; también expresó su deseo de promover la donación de órganos para que más personas reciban un trasplante de órgano o tejido.

“Yo digo sí a la donación”, enfatizó, y dijo estar agradecida con el donador y su familia por haberle dado una nueva oportunidad.

La doctora Guadalupe Vargas Ortega, directora del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, destacó que se cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) equipada con las condiciones necesarias para realizar trasplantes hepáticos exitosos, como parte del compromiso institucional con la donación y con brindar nuevas oportunidades de vida a pacientes como Lupita.

En este sentido, se resaltó que hasta la semana 37 de 2026, se han realizado 53 trasplantes de hígado, cuatro de ellos en esta UMAE que incrementará su productividad con la reciente remodelación de la Unidad de Cuidadosd Intensivos (UCI).