Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres

Con el objetivo de orientar a las mujeres sobre cómo ejercer y proteger sus derechos en los entornos digitales, el Gobierno de México presentó la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres, un instrumento que reúne herramientas de prevención, protección y atención frente a las distintas formas de violencia facilitadas por las tecnologías.

La subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar explicó que este documento tiene como antecedente el primer Acuerdo Voluntario de Colaboración para combatir las violencias digitales, firmado el 11 de marzo de 2026 con las plataformas Meta, Google, TikTok y YouTube, el cual contempla acciones de prevención y atención.

Detalló que la guía busca proporcionar información, recursos y herramientas para promover el reconocimiento, ejercicio y protección de los derechos de las mujeres en internet, al considerar que las agresiones en estos espacios tienen consecuencias reales en la vida de quienes las padecen.

Entre sus contenidos se encuentran recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo, proteger cuentas, contraseñas, dispositivos, datos personales y contenidos digitales, así como información sobre los mecanismos institucionales disponibles para denunciar y solicitar acompañamiento ante casos de violencia.

Gómez Saracíbar señaló que el documento también explica las distintas modalidades de violencia digital, el uso de inteligencia artificial en la reproducción de agresiones y las medidas que pueden adoptar las mujeres para protegerse, así como la manera de actuar cuando identifican que otra mujer está siendo víctima de estas conductas.

Asimismo, contempla orientaciones diferenciadas de acuerdo con las distintas etapas de la vida, desde niñas hasta mujeres adultas mayores, con el propósito de fortalecer su reconocimiento como ciudadanas digitales y promover una convivencia segura y respetuosa en internet.

La subsecretaria destacó que la guía también incluye información sobre cómo solicitar orientación, atención, protección y acompañamiento institucional, además de los procedimientos para presentar denuncias. Entre las vías de contacto disponibles se encuentra la Línea 079.

En su elaboración participaron organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y dependencias públicas, mediante un consejo redactor que contó con el acompañamiento de ONU Mujeres y UNICEF, así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

También colaboraron integrantes del SIPINNA, defensoras digitales como Olimpia Coral Melo, representantes de organizaciones especializadas y académicas que aportaron sus conocimientos para fortalecer el contenido del documento.

Finalmente, Gómez Saracíbar informó que el contenido de la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres ya se encuentra disponible en línea para su descarga. Además, adelantó que próximamente se convocará a mujeres ilustradoras jóvenes a participar en un concurso para desarrollar la propuesta gráfica y editorial del material.