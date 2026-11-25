Sheinbaum respalda a cafeticultores de Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a los cafeticultores de Tapachula, Chiapas, quienes se manifestaron contra la empresa multinacional Nestlé por considerar que paga precios bajos por el kilogramo de café, situación que, de acuerdo con los productores, afecta la economía de alrededor de 165 mil familias que dependen de esta actividad.

Durante su conferencia, la mandataria afirmó que los productores tienen razón en sus demandas y sostuvo que la compañía debe pagar un precio justo por el grano, al señalar la diferencia entre el costo al que adquiere la materia prima y el precio al que comercializa sus productos.

“Yo estoy de acuerdo con los campesinos, con los cafeticultores. Nestlé tiene que pagar lo que tiene que pagar por el café, por el kilo de café”, manifestó.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con los planteamientos de los productores, mientras la empresa compra el kilogramo de café a 43 pesos, el producto se comercializa hasta en 580 pesos. Ante esta situación, indicó que los cafeticultores solicitan que el precio de compra se ubique entre 50 y 60 pesos por kilogramo.

La presidenta informó que instruyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que intervenga y acompañe a los productores en las negociaciones con la compañía, con el propósito de alcanzar mejores condiciones de comercialización.

Asimismo, cuestionó que los precios internacionales del café determinen las ganancias de los productores, particularmente cuando existen intermediarios en la cadena de comercialización, mientras que el precio de los productos finales de la empresa no necesariamente disminuye.

En ese sentido, consideró necesario que Nestlé establezca una relación comercial directa con los cafeticultores, sin intermediarios, y garantice una remuneración adecuada por su producción.

“Entonces, tienen razón los cafeticultores y los vamos a apoyar y Nestlé tiene que pagar y tiene que comprar de manera directa a los productores”, enfatizó.

La mandataria agregó que solicitó al titular de Agricultura trasladarse a Chiapas para atender la problemática y respaldar a los productores durante el proceso de negociación.