Rubén Rocha Moya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) volvió a bloquear las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, luego de que un tribunal federal revocó la suspensión provisional que le había permitido acceder a los recursos correspondientes a sus tres pensiones.

La resolución dejó sin efecto el desbloqueo parcial aplicado el pasado 5 de noviembre, cuando la dependencia acató una determinación de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Tras esa decisión, la UIF interpuso un recurso de reclamación para revertir la medida.

Al resolver la impugnación, el órgano jurisdiccional negó la suspensión que permitía a Rocha Moya disponer de esos recursos. La UIF argumentó que liberar el dinero afectaría el orden público y el interés social.

Con el nuevo fallo, el exmandatario estatal tampoco podrá retirar los recursos que ya estaban depositados en las cuentas señaladas ni disponer de los depósitos futuros correspondientes a sus pensiones.

Tribunal rechaza cuenta para gastos básicos

La defensa de Rocha Moya también solicitó habilitar una cuenta bancaria exclusiva para recibir los recursos o establecer una cantidad periódica que le permitiera cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, el tribunal rechazó ambas peticiones.

Las tres pensiones que recibía el gobernador con licencia corresponden a una prestación por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una más por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El acceso a estos ingresos había sido restituido parcialmente después de que la Segunda Sala Regional en Sinaloa concediera una suspensión provisional. La medida fue aplicada por la UIF el 5 de noviembre, pero quedó sin efecto tras la reclamación presentada por la dependencia.

El bloqueo comenzó en mayo

Las cuentas bancarias vinculadas con Rocha Moya fueron inmovilizadas desde mayo de 2026, en el contexto de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el entonces gobernador y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El 29 de abril, autoridades estadounidenses señalaron a Rocha Moya y a otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y supuesta colaboración con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya ha rechazado públicamente los señalamientos. Además, enfrenta indagatorias en México, mientras continúa el litigio relacionado con el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Las acusaciones en su contra no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria, por lo que prevalece la presunción de inocencia.