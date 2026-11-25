“Hombres por la Transformación”

La subsecretaria Elvira Concheiro presentó, durante la conferencia matutina, la estrategia nacional “Hombres por la Transformación”, una iniciativa que busca promover un cambio cultural entre los hombres mediante el cuestionamiento de conductas machistas, la prevención de las violencias contra las mujeres y la construcción de relaciones basadas en la igualdad.

Durante su intervención, explicó que el proyecto comenzará con una campaña nacional digital y territorial que combinará comunicación pública con acciones de reaprendizaje y transformación cultural.

Detalló que la estrategia contempla 12 compromisos, elaborados a partir de mesas de trabajo en las que participaron hombres de distintos sectores y ocupaciones, quienes reflexionaron sobre su papel en la construcción de la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Concheiro señaló que los participantes propusieron convertir estos compromisos en una plataforma nacional de cambio cultural que convoque a más hombres a transformar ideas, prácticas y relaciones que reproducen el machismo, la desigualdad y las violencias.

Entre los compromisos destacó la erradicación del acoso y el abuso sexual en todos los espacios, desde el hogar y las familias hasta las calles, escuelas, centros de trabajo y comunidades.

Asimismo, mencionó el rechazo a los contenidos y prácticas de grupos virtuales que fomentan entre los hombres, particularmente entre los jóvenes, el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de la violencia contra las mujeres.

Otro de los puntos centrales es compartir la responsabilidad de los cuidados, bajo el principio de que estas tareas no corresponden exclusivamente a las mujeres, sino que deben asumirse de manera conjunta.

La subsecretaria precisó que los 12 compromisos se traducirán en acciones concretas, adaptadas a los distintos contextos sociales, al tiempo que subrayó que la estrategia no considera a los hombres como un grupo homogéneo, sino como personas diversas, capaces de reconocer sus conductas y actuar de manera diferente.

Indicó que la adhesión a estos compromisos será el punto de partida para impulsar prácticas cotidianas y abrir espacios de diálogo entre los propios hombres, con el propósito de enriquecer la estrategia y extender su alcance.

Como parte de las actividades de lanzamiento, informó que más de 500 estudiantes hombres de un plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) participaron en ejercicios de diálogo y actividades creativas, como dibujos, historietas y relatos, para conocer y reflexionar sobre los compromisos.

De acuerdo con Concheiro, los jóvenes concluyeron que estas acciones pueden contribuir a transformar tanto su entorno escolar como sus comunidades.

Finalmente, señaló que se invitó a los estudiantes a sumarse a la estrategia nacional, en coordinación con el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete.

Los doce compromisos establecidos en este programa son:

1. Renunciar a ejercer cualquier tipo de violencia y a toda complicidad que tolere el machismo, el clasismo y el racismo, trabajando con otros hombres por una sociedad igualitaria.

2. Reconocer que las mujeres tienen los mismos derechos, y asumir la responsabilidad social de defenderlos, promoverlos y respetarlos.

3. Erradicar el acoso y el abuso sexual en el hogar, la familia, la calle, la escuela, el trabajo y la comunidad.

4. Condenar el odio y el acoso sexual en los espacios digitales y promover el debate crítico.

5. Rechazar los contenidos y prácticas de grupos virtuales que promueven el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de la violencia contra las mujeres.

6. Rechazar los estereotipos que impiden a las personas desarrollarse en libertad.

7. Compartir la responsabilidad de los cuidados, reconociendo que no son una tarea exclusiva de las mujeres.

8. Promover el cuidado de la salud física y emocional como un ejercicio de derechos y responsabilidad colectiva.

9. Garantizar la dignidad de los pueblos indígenas y afromexicanos, para que mujeres y hombres vivan sin discriminación ni machismo.

10. Promover una sociedad segura y pacífica para la población de la diversidad sexual.

11. Impulsar la toma de decisiones mediante prácticas democráticas, tanto en la calle como en el hogar.

12. Concebir el poder como un servicio en todos los espacios de participación y no como una forma de opresión o violencia contra otras personas.