Claudia Sheinbaum Pardo FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México solicitará explicaciones a Estados Unidos por la salida de Inés Gómez Mont de ese país, pese a que la exconductora enfrenta órdenes de aprehensión en territorio mexicano. Además, confirmó que ya fue solicitada su extradición a España, país al que se dirigió después de abandonar territorio estadounidense.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 25 de noviembre, la mandataria informó que su gobierno prepara una nota diplomática para cuestionar el retiro de la ficha roja de Interpol contra Gómez Mont, mecanismo que había sido solicitado por México para facilitar su localización internacional.

“Nosotros tenemos una queja muy relevante porque se retiró esta ficha roja y en particular al gobierno de Estados Unidos, porque ellos saben que hay una orden de aprehensión”, señaló.

Sheinbaum también cuestionó que las autoridades estadounidenses permitieran su salida sin que se concretara su entrega a México, donde es requerida por la justicia. “Ya pedimos la orden de extradición, también ya la solicitamos, pero nos interesa saber por qué se retira la ficha roja”, agregó.

La presidenta planteó que debe existir reciprocidad en la cooperación entre ambos países, al recordar que México ha entregado a Estados Unidos a personas requeridas por sus autoridades y mantiene solicitudes de extradición pendientes.

La exconductora abandonó Estados Unidos el 23 de noviembre, luego de permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 30 de octubre, cuando fue detenida en Florida por irregularidades en su situación migratoria.

Inés Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión en México, relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Con la solicitud de extradición a España, el Gobierno mexicano busca que Gómez Mont sea puesta a disposición de las autoridades nacionales para responder por los procesos judiciales que enfrenta.