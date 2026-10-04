Vinculan a proceso a “Los cuates” por su presunta responsabilidad en el ataque en secundaria de Torreón

Centro de Justicia Penal Federal Torreón, Coahuila

Este domingo 4 de octubre, Carlos “N” y David “N”, conocidos como “Los Cuates”, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora del plantel y otras cuatro personas resultaron lesionadas.

Ambos jóvenes, de 18 años de edad, fueron imputados por homicidio calificado, con las agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, en agravio de Nedi Edith Nevares González, subdirectora de la institución, quien perdió la vida durante los hechos.

Además, enfrentan una acusación por homicidio calificado en grado de tentativa, bajo las mismas agravantes, por las cuatro personas que resultaron lesionadas durante el ataque.

La resolución fue emitida por un juez de control durante una audiencia inicial que comenzó alrededor de las 12:00 horas en el Centro de Justicia Penal de Torreón y se prolongó por poco más de tres horas.

Luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez determinó que existían elementos suficientes para continuar el proceso penal contra ambos hermanos.

Como medida cautelar el juez impuso prisión preventiva justificada, por lo que Carlos “N” y David “N” fueron trasladados e ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) varonil de Torreón.

Durante la audiencia, la defensa solicitó un plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria, petición que fue autorizada por el juez.

Por ello, esta etapa de investigación se extenderá hasta abril de 2027, cuando deberá continuar el procedimiento judicial.

El ataque ocurrió el pasado jueves 1 de octubre en las instalaciones de la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón. Los hechos dejaron como saldo una persona muerta y cuatro más lesionadas.

La situación jurídica de Carlos “N” y David “N” corresponde a una etapa inicial del proceso penal, por lo que la vinculación a proceso no representa una sentencia de culpabilidad. Será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando se determine su responsabilidad conforme a las pruebas que sean presentadas ante la autoridad judicial.