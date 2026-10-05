Diputados federales denuncian a Marina del Pilar ante la FGR, por posibles vínculos con el crimen

Marina del Pilar Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, durante la ceremonia de entrega de la Beca Rita Cetina en Tijuana, Baja California. (Presidencia)

Diputados federales del PAN presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y contra quien resulte responsable, para que se investiguen posibles delitos y omisiones relacionados con el ejercicio de sus funciones.

La denuncia fue presentada por los legisladores Eva María Vásquez Hernández, César Damián Retes y Federico Döring Casar, acompañados por Jorge Triana Tena, vocero nacional del PAN.

Los panistas solicitaron que la autoridad federal determine si existen responsabilidades por posibles hechos relacionados con delincuencia organizada, asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

La diputada Eva María Vásquez Hernández señaló que uno de los objetivos de la denuncia es establecer qué información conocía la mandataria, desde cuándo la conocía y qué decisiones tomó —o dejó de tomar— desde su responsabilidad al frente del gobierno estatal.

“Baja California vive momentos sumamente complejos; desde hace más de un año, en mayo específicamente de 2025, se inicia una serie de actuaciones nefastas en Baja California y esto empieza con la revocación de las visas de varios funcionarios públicos, entre ellos la propia gobernadora”, afirmó.

Los legisladores pidieron además que la FGR recabe información de investigaciones previas y dé intervención a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como que revise información financiera, fiscal, empresarial y contractual que pudiera estar relacionada con los hechos denunciados.

El diputado César Damián Retes sostuvo que la intención es que los señalamientos dejen de permanecer únicamente en el terreno político y sean revisados por las autoridades.

“Presentamos esta denuncia para que no haya ningún pretexto y que se cite a la gobernadora a aclarar, porque tiene muchos vínculos y muchos señalamientos”, declaró.

Entre los elementos que, de acuerdo con los legisladores, deberán ser revisados se encuentra la empresa Vida Orgánica Tijuana, de la que Marina del Pilar fue socia fundadora. Retes pidió que se analicen sus modificaciones societarias y operaciones para determinar si existe alguna irregularidad.

El caso ocurre en medio de los señalamientos que han surgido alrededor del entorno de la gobernadora luego de que autoridades estadounidenses sancionaran a su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres, y a empresas relacionadas con una presunta red de lavado de dinero vinculada con el crimen organizado.

Marina del Pilar no aparece como persona sancionada por esas medidas y ha rechazado tener relación con las actividades atribuidas a su exesposo.

Los diputados panistas pidieron a la FGR agotar las líneas de investigación y citar a las personas que considere necesarias para determinar si existen responsabilidades.

Los legisladores de Acción Nacional adelantaron que darán seguimiento al trámite de la denuncia y exigieron que los hechos sean esclarecidos mediante una investigación basada en pruebas.