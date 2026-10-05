Olga Sosa impulsa protección integral para la primera infancia

Olga Patricia Sosa Ruiz Senadora por Tamaulipas

La senadora por Tamaulipas Olga Patricia Sosa Ruiz presentó una iniciativa para fortalecer la protección de madres, niñas y niños durante los Primeros Mil Días de Vida, al considerar que esta etapa puede ser determinante para reducir desigualdades y garantizar mejores condiciones de desarrollo desde el inicio.

La propuesta plantea reformar la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de articular en una sola ruta de atención acciones de salud, nutrición, cuidados, desarrollo infantil temprano, educación inicial y protección social.

“Ninguna niña ni ningún niño debería comenzar la vida en desventaja por haber nacido en un hogar con menos recursos o en una comunidad con menor acceso a servicios. Los primeros mil días pueden cambiar una vida, y el Estado debe estar presente desde el principio”, señaló Sosa Ruiz.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de una Ruta Integral de Bienestar durante los Primeros Mil Días de Vida, que permita coordinar programas e instituciones y evitar que las familias enfrenten servicios fragmentados, trámites repetidos o interrupciones en la atención.

La reforma contempla, entre otras acciones, atención materna y neonatal, nutrición, lactancia, vacunación, tamizajes, detección temprana de riesgos para el desarrollo, salud mental materna, educación inicial, derecho a la identidad y prevención de situaciones de violencia o abandono.

Sosa Ruiz destacó que la propuesta no busca crear una nueva transferencia económica ni aumentar innecesariamente la estructura gubernamental, sino aprovechar mejor los programas, servicios e infraestructura que ya existen para garantizar una atención prioritaria y coordinada.

“Una política social moderna no puede limitarse a atender la pobreza cuando ya produjo sus consecuencias. También debe prevenir que la desigualdad se herede de una generación a otra”, afirmó.

La legisladora sostuvo que proteger los Primeros Mil Días de Vida significa invertir en el futuro del país, porque las condiciones de salud, nutrición, cuidados y desarrollo durante esta etapa pueden influir en las oportunidades que tendrán niñas y niños a lo largo de su vida.

Con esta iniciativa, Olga Sosa propone avanzar hacia una política de bienestar más preventiva, humana e integral, donde el lugar de nacimiento o las condiciones económicas de una familia no determinen desde el comienzo las posibilidades de desarrollo de una niña o un niño.