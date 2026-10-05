Gobierno de Querétaro sí notificó a la SRE con un oficio visita del Embajador de EU

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de EU en México, Ron Johnson, tras colocar la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, (Especial)

Academia Internacional de Capacitación Policial — Horas después de la petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum al Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y al Embajador de EU en México, Ronald Johnson, para explicar el evento de la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en la entidad, de la que señaló no se notificó a la Federación ni se invitó a ninguna autoridad federal, el gobierno queretano aclaró con un ofició enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que si se notificó y no se violó ninguna ley.

El documento oficial en cuestión tiene la firma del gobernador y está dirigido al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

A pesar de los cuestionamientos de la mandataria sobre la falta de invitación de alguna autoridad federal, el documento, con fecha 23 de septiembre de 2026 y con el sello de recibido del 25 de septiembre a las 9:30 horas, demuestra que sí se notificó al Gobierno Federal sobre la visita del Embajador Johnson. Además si se contó con asistencia del personal de la FGR en el evento.

Oficio enviado por el Gobierno de Querétaro a la cancillería donde se hace conocimiento del evento y presencia del embajador de EU, Ron Johnson, en el evento (Especial)

El oficio subraya con asunto “Visita del Embajador de EUA a México” y aclara que la notificación responde a las instrucciones del Consejo de Seguridad Nacional en su oficio STCSN/0065/2026, que tienen el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional, “así como garantizar una conducción ordenada y eficaz de los asuntos relacionados con la cooperación internacional”.

El documento especifica que la visita del embajador Ron Johnson “tendrá efectos protocolarios y no implica el establecimiento de mecanismos director de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado Mexicano o que corresponden a las autoridades mexicanas”.

La Crónica de Hoy 2026