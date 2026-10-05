CFE refuerza coordinación con gobiernos para mejorar el servicio eléctrico en el país

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ha mantenido una coordinación cercana con los gobiernos estatales y municipales con el objetivo de fortalecer las necesidades y llevar proyectos estratégicos que beneficien a la población usuaria. Todo esto mediante una estrategia de vinculación que, con corte en el mes de septiembre, ha recorrido 11 entidades federativas.

Este plan de atención se compone de trabajo territorial para supervisar y conocer las diferentes necesidades de la población, así como reuniones remotas de seguimiento para cumplir acuerdos. La meta es cubrir todo el país para garantizar el suministro con continuidad, confiabilidad y calidad, así como contribuir al bienestar y desarrollo.

Entre junio y septiembre, autoridades y personal de la CFE han realizado giras de trabajo en 11 entidades y han sostenido reuniones virtuales con 9 gobiernos estatales, por ahora Chiapas, Guerrero y Morelos ya han sido atendidos en ambas modalidades.

Entre las actividades desarrolladas destacan la revisión de necesidades de electrificación, ampliación de la red de transmisión; modernización, ampliación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, así como acciones preventivas para la seguridad de la población usuaria.

Además, se ofrece atención comercial, asesoría, orientación y resolución a necesidades sobre el servicio eléctrico y su facturación, brinda seguimiento puntual a casos de interrupción por variación de voltaje o conexiones ilegales, entre otras problemáticas del suministro eléctrico, tanto para el sector doméstico como para el productivo y de servicios.

En Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México, la CFE ha detectado las necesidades para ampliar su capacidad en los procesos primordiales de generación, transmisión y distribución.

La CFE revisa los proyectos susceptibles de incorporarse al Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), así como los planteamientos de construcción de nuevas subestaciones o del mantenimiento y modernización de las existentes, entre otras acciones para cumplir con el compromiso de proveer el servicio de energía eléctrica de manera continua y segura en cada rincón del país.

La CFE brinda atención permanente a través de mesas de trabajo y recorridos conjuntos, en los que participan las superintendencias, autoridades del orden estatal y municipal, personas servidoras públicas; incluso con vinculación con otras dependencias e instituciones, para mejorar servicios básicos y prevenir contingencias por fenómenos meteorológicos.