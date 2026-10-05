Gobierno evalúa responsabilidades tras reunión de Mauricio Kuri con embajador de EU en Querétaro.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez asegura que se busca deslindar responsabilidades en el caso Querétaro

El gobierno federal recaba información sobre la reunión entre el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson sobre la colocación de la primera piedra de una academia para profesionalizar a policías en delitos federales lo que generó hasta reclamos de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la dependencia ya reúne información sobre ese acto , para determinar cuál fue la naturaleza del encuentro y si éste fue o no notificado a la cancillería mexicana.

“Sobre el tema de Querétaro, estamos en la recopilación de la información, queremos dar una información precisa en cuanto se hayan acopiado todos los elementos para poder informar a la ciudadanía qué es lo que sucedió y si hay alguna responsabilidad, quiero ser prudente”, aseveró

Luego de comparecer ante la Jucopo del Senado, la funcionaria aseguró que tras analizar la información se dará una postura sobre el caso.

“Estamos en las consultas correspondientes, estamos tocando las puertas y haciéndolo de manera específica para hacer del conocimiento de la opinión pública cuál es la valoración del gobierno de México”, insistió

El pasado 2 de octubre, el gobernador Mauricio Kuri y el diplomático estadounidense colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial.

El evento fue cuestionado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que no se notificó a la Cancillería ni al Gabinete de Seguridad, un requisito indispensable para acuerdos con gobiernos extranjeros.

¿ Llamado consultas para el embajador?

En tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió evitar juicios anticipados sobre ese encuentro y rechazó adelantar si el representante diplomático estadounidense debe ser llamado para que rinda cuentas por ese encuentro.

Mier explicó que antes de valorar este tipo de acciones es necesario conocer si existió una solicitud previa ante la Cancillería y bajo qué términos se desarrolló el acercamiento, debido a que México mantiene tratados y acuerdos bilaterales que deben ser considerados en cualquier esquema de cooperación con gobiernos extranjeros.

“Yo creo que, si no se tienen los elementos, no hay que emitir juicios, como prudentemente ella ya lo señaló”, insistió

Mier recalcó que cualquier convenio de colaboración entre autoridades mexicanas y extranjeras debe sujetarse a las disposiciones legales y a los mecanismos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Hay que tener toda la información y con base en eso ya poder emitir un juicio”, afirmó el senador,