El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, lanzó un reto directo a las alcaldías gobernadas por la oposición: sumar sus inversiones y resultados en obra pública, pavimentación, recuperación de espacios y seguridad para compararlos con los alcanzados por una sola demarcación.

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El desafío lo hizo durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, donde también solicitó un incremento presupuestal de 7 por ciento para 2027.

Frente a las y los legisladores, el alcalde sostuvo que los resultados de su administración pueden medirse frente a los de todas las demarcaciones opositoras juntas, particularmente en infraestructura y servicios públicos, rubros en los que aseguró que Gustavo A. Madero ha destinado recursos históricos.

“Eso es lo que nos hace diferentes: la forma de gobernar y las prioridades que establecemos para el dinero del pueblo”.

“Porque, a diferencia de la oposición, donde ellos gobiernan para unos cuantos, aquí gobernamos para resarcir los años de injusticia y combatir las profundas desigualdades que nos heredó la época neoliberal”, sentenció Janecarlo Lozano.

El alcalde afirmó que mientras los gobiernos de oposición atienden a determinados sectores, su administración busca reducir las desigualdades y resarcir rezagos históricos en las colonias de la demarcación.

Como argumento de su desafío, presentó cifras de la Secretaría de Administración y Finanzas que colocan a Gustavo A. Madero, por segundo año consecutivo, en el primer lugar de inversión en obra pública entre las alcaldías de la Ciudad de México, con 3 mil 93.5 millones de pesos.

En infraestructura recreativa, destacó los cuatro Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDÉN), así como los cinco nuevos complejos que proyecta construir en 2027, entre ellos DinoEDEN, Margarita Maza, Mujeres Transformadoras y Tecnología.

En materia de seguridad, presumió que GAM cuenta con 112 patrullas nuevas, un Centro de Inteligencia equipado con 4 mil 500 cámaras y mil 500 Tótems Violeta, además de ocho drones de Fuerza Aérea Centinela, con tecnología térmica, inteligencia artificial y seguimiento de vehículos.

De acuerdo con los datos presentados por el alcalde, esta estrategia permitió reducir 28 por ciento los delitos de alto impacto, 67 por ciento el robo de vehículos con violencia y 36.2 por ciento los homicidios dolosos, además de una disminución de 75 por ciento en estos últimos respecto al periodo de mayor incidencia señalado por su administración.

En servicios urbanos, Janecarlo Lozano destacó la adquisición de más de 200 vehículos y equipos de maquinaria pesada, con los que se han construido 150 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, instalado 30 mil luminarias y realizado más de 600 murales.

También demostró los resultados del programa La Calle es Nuestra, que cuenta con una inversión de 300 millones de pesos, atiende más de 10 mil baches mensuales y contempla la aplicación de 92 mil toneladas de mezcla asfáltica durante 2026.

A estos resultados sumó los 25.5 millones de pesos destinados a mejorar 90 escuelas públicas mediante Escuela de Mi Corazón, los 130 mil estudiantes beneficiados anualmente con Me Late Mi Uniforme y los apoyos económicos que reciben más de 36 mil mujeres a través de Mujeres con Raíz.

El alcalde también destacó el Centro de Cuidados y Bienestar para la Mujer en Cuautepec, con más de 10 mil metros cuadrados de instalaciones y servicios médicos, psicológicos y de rehabilitación.

Finalmente, informó que la recaudación propia de la alcaldía superó los 47 millones de pesos durante 2026, un crecimiento de 243.66 por ciento respecto a 2020.

Con estos indicadores, Janecarlo Lozano solicitó elevar 7 por ciento el presupuesto de Gustavo A. Madero para 2027, hasta alcanzar 6 mil 803 millones de pesos.

Ante los diputados, sostuvo que los recursos públicos se han convertido en obras, equipamiento, seguridad y programas sociales para más de 1.2 millones de habitantes, y reiteró el desafío a sus adversarios: comparar lo que han invertido y los resultados que han entregado frente a los de GAM.