Enfrentamientos en Guasave, Sinaloa. Los enfrentamientos entre fuerzas federales y civiles armados han ocasionado que las autoridades pidan resguardo a la ciudadanía. (Capturas de redes sociales)

La noche de este viernes 20 de noviembre se registraron fuertes enfrentamientos armados en Guasave, Sinaloa, los cuales provocaron una alerta preventiva para los habitantes del municipio.

Los primeros reportes de detonaciones comenzaron alrededor de las 19:00 horas en las inmediaciones de Guasavito y Callejones de Guasavito, antes de extenderse hacia el malecón María del Rosario Espinoza y otros sectores de la ciudad.

Ante la situación, el Ayuntamiento de Guasave y las autoridades de seguridad solicitaron a la población permanecer resguardada en sus domicilios, evitar las vialidades cercanas y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

¿Qué pasó en Guasave, Sinaloa, este 20 de noviembre?

Los hechos habrían comenzado con un enfrentamiento entre elementos de las fuerzas federales y civiles armados. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que la movilización comenzó después de una agresión contra personal federal, lo que derivó en un operativo del Grupo Interinstitucional.

Durante el despliegue se reportó la presencia de elementos de la Secretaría de Marina, así como el sobrevuelo de helicópteros y unidades terrestres de las corporaciones de seguridad. Igualmente, habitantes difundieron imágenes de un vehículo incendiado en las inmediaciones del malecón, mientras que otros ciudadanos buscaron refugio en establecimientos y viviendas. A su vez se reportaron afectaciones a la circulación y un bloqueo de la carretera federal México 15, a la altura de la caseta de Cuatro Caminos.

El enfrentamiento armado también provocó la suspensión del partido entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. El encuentro se disputaba en el estadio Kuroda Park cuando, durante la parte alta de la tercera entrada, se reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del inmueble, por lo que las autoridades y los organizadores optaron por interrumpir las actividades como medida de seguridad.

Autoridades piden a la ciudadanía de Guasave permanecer resguardada

Ante los enfrentamientos, el Ayuntamiento de Guasave emitió un aviso preventivo para solicitar a la población que no saliera de sus domicilios mientras continuara la situación de riesgo.

El gobierno municipal recomendó evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse lejos de las zonas donde se reportaron detonaciones y consultar únicamente los canales oficiales para conocer las actualizaciones de seguridad.

La #SSPSinaloa informa que, este viernes 20 de noviembre de 2026, se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades. Las autoridades del Grupo Interinstitucional están desplegadas en un operativo para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mantiene su compromiso de transparencia y mantener informada a la sociedad. Se invita a usar las líneas de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario. Seguiremos informando. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 21, 2026

“La #SSPSinaloa informa que, este viernes 20 de noviembre de 2026, se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades.

Las autoridades del Grupo Interinstitucional están desplegadas en un operativo para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mantiene su compromiso de transparencia y mantener informada a la sociedad.Se invita a usar las líneas de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario.Seguiremos informando”.