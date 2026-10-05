México pide pruebas a EU tras reporte de disparos en la frontera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (José Méndez/EFE)

El gobierno de México solicitó a Estados Unidos las pruebas sobre el presunto ataque con armas de fuego contra integrantes de su Guardia Costera, luego de que el embajador estadunidense Ronald Johnson informara sobre el incidente.

Hasta este lunes, las autoridades mexicanas no cuentan con evidencia que confirme que los disparos provinieron del territorio nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la representación diplomática de Estados Unidos comunicó por escrito al gobierno mexicano lo ocurrido, por lo que se pidieron todos los elementos disponibles para esclarecer el hecho.

La mandataria sostuvo que hasta ahora no existe evidencia proporcionada por las autoridades estadunidenses que permita confirmar que efectivamente se realizaron disparos desde el lado mexicano de la frontera.

“No tenemos ninguna evidencia que nos hayan dado de que, en efecto, hubo estos disparos de arma de fuego”, dijo.

Añadió que tampoco integrantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina han reportado haber detectado disparos provenientes de territorio mexicano.

Ante el señalamiento de las autoridades estadunidenses, ambos gobiernos acordaron adoptar una medida preventiva para reforzar la vigilancia en la zona fronteriza.

Se trata de las denominadas operaciones espejo, mediante las cuales las fuerzas de seguridad de cada país realizan despliegues simultáneos, pero permanecen dentro de sus respectivos territorios.

Claudia Sheinbaum explicó que, en el caso mexicano, participan elementos de la Guardia Nacional, Defensa y Marina, mientras que del lado estadunidense intervienen efectivos del Comando Norte y de la Guardia Costera.

La coordinación de estas acciones se realizó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además del contacto establecido por los titulares de Defensa y Marina con el Comando Norte y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Como parte de este esquema preventivo, 500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional fueron enviados a la frontera de Tamaulipas, con respaldo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

La presidenta detalló que los despliegues se realizan a lo largo del río Bravo, con las fuerzas de cada nación operando dentro de los límites de su propio territorio.

El anuncio de estas medidas ocurre después de que Johnson señalara que la embajada estadunidense mantenía coordinación con las fuerzas mexicanas desplegadas en el área donde presuntamente se produjo la agresión contra los elementos de la Guardia Costera.