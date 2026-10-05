¿Qué estados de México sí cambian de horario? Fecha exacta para atrasar el reloj (Crisanta Espinosa Aguilar)

México en un país que abarca cuatro zonas horarias: Zona Centro, Pacífico, Sureste y Noroeste lo que impide que exista un huso horario para todo el país; es así que en noviembre se aplicará el horario de invierno correspondiente a 2026 para algunos municipios de la zona fronteriza sur.

En 2022 tras la aprobación de la Ley de los Husos Horarios, gran parte de los estados eliminaron el horario de verano, conservando un solo horario.

¿Cuándo se realiza el cambio de horario?

Durante el mes de noviembre algunos relojes deberán atrasarse una hora, el evento sucederá durante la madrugada del domingo 1 de noviembre a las 2026 a las 2:00 de la madrugada.

Este deberá atrasarse 1 hora para que el reloj marque la 1:00 de la mañana.

El domingo 14 de mayo del 2027 se volverá a cambiar el reloj al horario de verano, donde se adelantará 1 hora.

¿Qué estados tiene que cambiar el reloj?

La mayoría de los estados en México ya manejan un horario fijo y, los únicos que realizan el cambio son aquellos que se encuentran en la frontera norte del país. Sin embargo, no es en todo el estado, 4 de los 5 estados tienen sus excepciones:

Baja California es el único que realiza el cambio en todo el estado.

es el único que realiza el cambio en todo el estado. Chihuahua en los municipios de Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Juárez, Guadalupe, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero.

en los municipios de Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Juárez, Guadalupe, Manuel Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero. Coahuila en los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

en los municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León , únicamente en el municipio de Anáhuac.

, únicamente en el municipio de Anáhuac. Tamaulipas en los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Nuevo Laredo, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

¿Por qué en la CDMX ya no se cambia la hora?

Esto se debe a que en octubre de 2022 se aprobó la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos lo que eliminó el horario de verano en la mayoría del país con el objetivo de: ahorrar energía, evitar afecciones a la salud y bajar su impacto social.

Asimismo, estados como Sonora y Quintana Roo tampoco realizan el cambio de horario manteniendo un horario fijo durante todo el año.