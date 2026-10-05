Sheinbaum abre la puerta a dialogar con Tatiana, pero dice que es asunto de Morena

Sheinbaum ofrece diálogo a Tatiana Clouthier

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que está dispuesta a platicar con Tatiana Clouthier si la exfuncionaria busca acercarse con ella, luego de que anunciara un movimiento en Nuevo León tras no ser elegida como coordinadora estatal de Morena. Sin embargo, dejó claro que las diferencias relacionadas con el proceso interno deben ser atendidas por el propio partido.

“Sí, ella, si desea platicar conmigo, siempre podemos platicar”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre si Clouthier ha intentado comunicarse con ella en los últimos días.

Sheinbaum deja abierta la conversación

La presidenta señaló que tiene a Tatiana Clouthier en la mejor consideración y reconoció el trabajo que realizó al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior, por lo que no descartó encontrarse con ella para conversar.

No obstante, Sheinbaum separó una posible conversación personal de las decisiones que corresponden a Morena. Explicó que, si bien puede dialogar con Clouthier, los temas relacionados con las candidaturas, coordinaciones y procesos internos no están bajo su responsabilidad.

“Pero ya el tema directamente de las candidaturas, de las coordinaciones, de todo eso, pues no me corresponde a mí, le corresponde al partido”, señaló.

El proceso corresponde a Morena

La mandataria pidió que sean las integrantes de Morena quienes establezcan comunicación con Clouthier, luego de que la exaspirante cuestionara el proceso por el que Clara Luz Flores fue designada como coordinadora estatal en Nuevo León.

“Hablen con ella, las compañeras de Morena, es ya un asunto de Morena”, expresó Sheinbaum, quien agregó que espera que el procedimiento utilizado por el partido continúe de acuerdo con sus mecanismos habituales.

La presidenta destacó que las encuestas han sido utilizadas por Morena desde sus primeros procesos internos y consideró que son una forma de conocer la opinión de la población cuando no existe una elección directa.

Evitar disputas por intereses personales

Al ser cuestionada sobre la necesidad de mantener la unidad y evitar que intereses personales se impongan dentro del partido, Sheinbaum respondió que no quería involucrarse directamente en el tema particular de Morena.

Sin embargo, consideró que “las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa” y defendió nuevamente las encuestas como una herramienta para conocer qué piensa la ciudadanía.

La presidenta también mencionó el caso de Guerrero, donde Félix Salgado Macedonio planteó la realización de una encuesta espejo, como parte de las diferencias que pueden presentarse durante los procesos internos.

Sheinbaum insistió en que su papel no es intervenir en la definición de candidaturas o coordinaciones, aunque mantiene abierta la posibilidad de conversar personalmente con Clouthier si ella así lo solicita.