Jornada de cirugía de cataratas, beneficia a 165 derechohabientes del ISSSTE

jornada oftalmológica En la Clínica-Hospital del ISSSTE en Tuxpan, Veracruz una jornada de cirugías de catarata el pasado fin de semana, permitió beneficiar a 165 derechohabientes del instituto, lo que les permitirá mejorar su calidad de vida, al recuperar su visión

El pasado fin de semana, se llevó a cabo en la Clínica Hospital (CH) “Tuxpan” en Veracruz, del ISSSTE, una jornada de cirugías de cataratas mediante la cual 165 derechohabientes recuperaron su salud visual.

El subdelegado médico en la entidad, Daniel Vargas Santes, detalló que la jornada se llevó a cabo los días 3 y 4 del mes en curso, a través de la cual, los pacientes beneficiados recibieron atención oftalmológica especializada para corregir el padecimiento que afecta progresivamente la visión y puede limitar de manera importante las actividades cotidianas y autonomía de quienes lo presentan.

Destacó que ese tipo de jornadas permite concentrar recursos humanos y médicos para atender a un mayor número de pacientes, reducir el rezago y evitar traslados a otras regiones para acceder a procedimientos especializados, al lograr el acercamiento de ese tipo de procedimientos especializados a los pacientes de la región norte de aquella entidad.

Vargas Santes enfatizó que a través de dichas jornadas médicas oftalmológicas se logra mejorar la calidad de vida de la derechohabiencia.