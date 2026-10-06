Agricultura y SAT refuerzan controles para exportar aguacate a EU

Exportación de aguacate a Estados Unidos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) coordinarán acciones para fortalecer el cumplimiento de las disposiciones fiscales y sanitarias en la cadena de exportación de aguacate mexicano hacia Estados Unidos.

La medida busca reducir la intermediación informal, fortalecer la trazabilidad del producto y dar mayor certeza jurídica a las operaciones de las empresas empacadoras que participan en las exportaciones del fruto.

Compras a huertos certificados

El SAT informó que las empresas empacadoras deberán cumplir con los requisitos y medidas fitosanitarias establecidos por AGRICULTURA, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para que las compras de aguacate puedan ser consideradas deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR).

De acuerdo con las nuevas disposiciones, las deducciones deberán estar relacionadas directamente con la actividad del contribuyente, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 27, fracción I, de la Ley del ISR.

La medida quedó formalizada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, en su Anexo 7, donde se incorporó el criterio normativo 60/ISR/N dirigido a los empacadores que exportan aguacate a Estados Unidos.

Requisitos para la exportación

El acuerdo dado a conocer por AGRICULTURA el pasado 1 de octubre establece que el aguacate fresco destinado a la exportación deberá proceder exclusivamente de huertos certificados.

Además, el fruto tendrá que ser enviado directamente desde esos predios hacia las empacadoras y la operación deberá estar respaldada mediante el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido directamente por el propietario, usufructuario o poseedor del huerto certificado.

Para acreditar la deducibilidad de las compras, las empacadoras tendrán que comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y fitosanitarias, además de conservar la documentación correspondiente.

También habrá certificación laboral

Como parte de estas acciones, Agricultura y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) incorporarán al sector aguacatero al Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA).

Este mecanismo permite acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social dentro de las cadenas de valor que destinan sus productos a los mercados internacionales.

Agricultura, encabezada por la secretaria Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que el establecimiento de estos requisitos y medidas fitosanitarias permitirá fortalecer la competitividad comercial y contribuir al desarrollo económico de las regiones productoras y exportadoras del país.