Sheinbaum acusa a sectores de derecha en EU de buscar un cambio de gobierno en México

Claudia Sheinbaum (Moisés Pablo Nava)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó este lunes a sectores de derecha dentro del Gobierno de Estados Unidos de buscar un cambio político en México y advirtió sobre la posibilidad de una intervención extranjera en las elecciones presidenciales de 2030.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el riesgo de que Washington intervenga en los próximos comicios mexicanos, ante las denuncias de sectores de izquierda sobre una supuesta injerencia estadounidense en el proceso electoral de Brasil.

Sheinbaum respondió que existe una intención de intervención por parte de la “derecha internacional”, aunque aclaró que no atribuye directamente esa postura al presidente estadounidense, Donald Trump.

“Hay grupos muy de derecha en ese Gobierno que no quieren a México y que no quieren a los pueblos. Y que buscan que cambie el Gobierno en México”, afirmó.

La Presidenta señaló que esta preocupación no es nueva y recordó que en septiembre ya había advertido sobre la existencia de un “espíritu injerencista” relacionado con los procesos electorales de México y Estados Unidos, por lo que llamó a denunciar públicamente cualquier intento de intervención extranjera.

Sheinbaum descarta liderar una articulación de la izquierda regional

Al ser cuestionada sobre los procesos políticos de Brasil, Bolivia y Argentina, Sheinbaum evitó asumir un papel de coordinación de las fuerzas progresistas de América Latina.

“Mi interés no es organizar a la izquierda de América Latina. Para eso están los partidos políticos y otros mecanismos. Yo me concentro en México”, sostuvo.

La Presidenta consideró que pueden existir intercambios entre partidos políticos, así como vínculos académicos para analizar las transformaciones políticas que ocurren en la región, pero insistió en que su prioridad es continuar al frente del Gobierno mexicano.

Asimismo, criticó a los sectores de derecha en México, a los que acusó de defender intereses económicos y posturas relacionadas con el racismo, el clasismo y el autoritarismo. En contraste, reivindicó a su movimiento como una propuesta “humanista”.

“La única defensa es el pueblo”

Ante la posibilidad de una intervención extranjera en el proceso electoral de 2030, Sheinbaum sostuvo que la principal protección de su proyecto político será mantener el respaldo de la ciudadanía.

“Aquí la única defensa es el pueblo. La única”, sentenció.

La presidenta no presentó durante la conferencia detalles sobre los grupos estadounidenses a los que atribuyó las presuntas intenciones de influir en el rumbo político de México.