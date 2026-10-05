Dos ciclones más se forman cerca de México este 5 de octubre: ¿Qué zonas que podrían afectar?

Huracanes en México Dos posibles ciclones se formarían esta semana. (cuartoscuro)

Tras el paso de los huracanes Polo y Rachel por México, el Servicio Meterológico Nacional (SMN) informó sobre dos posibles ciclones que se podrían formar esta semana. Uno de ellos afectaría el Océano Pacífico mientras que el otro se formaría en el Golfo de México.

¿Cuáles son los ciclones que se podrían formar en México?

La CONAGUA informó que Rachel, huracán de categoría 1, se encuentra a 650 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y continúa su desplazamiento hacia el oeste, por lo no genera efectos de lluvia en el país.

Sin embargo, las costas del Pacífico permanecen en alerta, esta vez al sur del país, por la formación de la tormenta tropical Simón en el Golfo de Tehuantepec. Esta se encuentra a 335 kilómetros al sur de La Barra, Chiapas. La probabilidad de su desarrollo ciclónico es de 50% durante las próximas 48 horas y 90% en los próximos 7 días. Se desplaza hacia el oeste-noroeste.

También se alertó el pasado domingo sobre un posible ciclón al suroeste del Golfo de México que llevaría por nombre Isaías, el cual tiene un 40% de probabilidad de que se desarrolle a ciclón en los próximos 7 días.

En cuanto a precipitación este lunes 5 de octubre, se esperan lluvias torrenciales en Tabasco y Chiapas; intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca; muy fuertes en Nuevo León y Campeche; y fuertes en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. En Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 minutos, mientras que Baja California y Sonora sólo percibirán lluvias aisladas.