Sheinbaum prevé nuevas inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro hasta enero

Las inscripciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro se reanudarán en enero de 2027, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que en días recientes surgieran cuestionamientos por el cierre del registro para nuevos beneficiarios.

La mandataria federal explicó que el próximo año no se realizarán mayores incorporaciones al programa debido a que, según señaló, ya se cumplió la meta de apoyo establecida para este sector.

Aunque las incripciones iniciarían en enero, precisó que las nuevas incorporaciones estarán sujetas a las metas definidas para 2027. La presidenta no abundó sobre las razones por las cuales se determinó cerrar el registro durante octubre.

Cabe recordar que el cierre generó comentarios en redes sociales, principalmente por la decisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de retirar de su portal la posibilidad de realizar nuevas inscripciones. Las críticas se centraron también en que la medida, de acuerdo con los cuestionamientos difundidos, no habría sido anunciada previamente.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que contempla un apoyo económico mensual para sus participantes. Durante 2026, el monto establecido fue de 9 mil 582 pesos.

Además de la cantidad mensual, los beneficiarios cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que contempla atención relacionada con enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

La presidenta sostuvo que el programa continuará el próximo año, aunque con nuevas incorporaciones determinadas a partir de las metas correspondientes a 2027. Con ello, el registro permanecerá cerrado durante el periodo previo a su reapertura en enero.