Monte de Piedad reabre: cómo sacar cita, horarios y qué necesitas para acudir

¿Cómo sacar una cita en el Monte de Piedad? Foto: IA

Después de casi un año con sus sucursales cerradas por la huelga, el Nacional Monte de Piedad se prepara para retomar la atención presencial en México. La reapertura está programada para el miércoles 7 de octubre de 2026, por lo que los clientes con empeños pendientes ya pueden organizar su visita y, sobre todo, agendar una cita antes de acudir.

Esta reapertura e reinicio de actividades representa un paso importante para la institución, y, sobre todo, para los usuarios cuyas prendas estaban almacenadas en las bóvedas sin ninguna posibilidad de acceder a ellas.

¿Cómo sacar una cita en Monte de Piedad?

El trámite se realiza por internet y el objetivo es ordenar la atención en sucursales. El proceso consta de tres pasos sencillos: primero debes proporcionar tu nombre y número celular; después seleccionar la sucursal y el horario disponible que más te convenga y, finalmente, recibirás un folio de confirmación.

La cita es intransferible, por lo que deberá acudir la persona que realizó el trámite. Para recibir atención será necesario presentar la INE y el folio de confirmación.

Puedes consultar la disponibilidad y realizar el trámite desde el sitio oficial de Nacional Monte de Piedad:

Agenda tu cita en Nacional Monte de Piedad

¿Cuándo abre Monte de Piedad?

Las sucursales comenzarán a atender nuevamente a partir del 7 de octubre de 2026. El horario anunciado es de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas, mientras que los sábados la atención será de 9:00 a 14:00 horas.

Debido al regreso de las operaciones después de la suspensión, la institución recomienda utilizar el sistema de citas para consultar previamente la disponibilidad y evitar acudir sin conocer las condiciones de atención de cada sucursal.

¿Qué pasa con los empeños durante la reapertura?

Uno de los puntos que más interesa a los clientes son las facilidades anunciadas por la institución. Nacional Monte de Piedad informó que habrá 45 días sin cobro de intereses para regularizar los empeños, además de descuentos sobre los intereses generados, de acuerdo con el historial de cada cliente.

También se contempla un refrendo adicional, mientras que determinadas fechas de comercialización fueron modificadas debido a la suspensión del servicio.

Por eso, antes de acudir a una sucursal, es recomendable revisar el estado del contrato y verificar la nueva fecha que corresponda al empeño. Para ello, el propio Monte de Piedad habilitó un calendario para consultar las modificaciones de acuerdo con la fecha de comercialización original.

¿Qué debes llevar a tu cita?

Para evitar contratiempos deberás acudir a tu cita con los siguientes documentos: