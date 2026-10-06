Academia policial de Querétaro no cuenta con aval federal, insiste Sheinbaum... y abre puerta a cooperación

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la conferencia Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, en la que se presentó el informe de salud. (Galo Cañas Rodríguez)

La Academia Internacional de Capacitación Policial que se construye en Querétaro aún no cuenta con la autorización federal necesaria para que agencias de Estados Unidos participen en sus actividades, debido a que el proyecto no ha sido revisado por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal aclaró que el gobierno federal no se opone a la creación del centro de capacitación, pero sostuvo que cualquier esquema de cooperación internacional en materia de seguridad debe sujetarse a los procedimientos previstos en la legislación mexicana.

El proyecto tiene como objetivo la capacitación especializada en detección e intercepción de drogas, armas, dinero ilícito y otras modalidades de contrabando. También está previsto que reciba policías de otras entidades y, eventualmente, de otros países.

Sheinbaum: cooperación en seguridad debe apegarse a la ley mexicana

Al respecto, Sheinbaum explicó que, a diferencia de las actividades culturales o de los intercambios entre ciudades, la cooperación relacionada con seguridad requiere autorizaciones específicas, particularmente cuando intervienen instituciones o agencias extranjeras.

“Lo que pedimos a los gobernadores de los estados y al embajador y al gobierno de Estados Unidos es que se cumpla con las leyes mexicanas para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional”, señaló.

Dicha respuesta surge luego de que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, participaran el pasado 2 de octubre en la colocación de la primera piedra de la academia, ubicada en el complejo de seguridad RHINO.

Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno estatal contempla que agencias estadounidenses participen en la capacitación que se impartirá en el centro. La presidenta sostuvo que esta información no constituye una suposición, debido a que fue expresada públicamente durante el acto por el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández.

En un fragmento de su intervención, citado durante la conferencia presidencial, el funcionario señaló que el centro está concebido para recibir capacitación especializada de agencias de Estados Unidos y ponerla a disposición de instituciones mexicanas de seguridad pública.

Participación de agencias de EU debe pasar por el GANSEG y la SRE

Por ello, Sheinbaum sostuvo que la participación de dichas agencias debe ser revisada previamente por el GANSEG y contar con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El procedimiento, explicó la presidenta, establece que el gobierno estatal debe solicitar la cooperación mediante la Cancillería. Posteriormente, las dependencias que integran el Grupo de Alto Nivel de Seguridad analizan el proyecto y, si resulta procedente, la SRE emite el dictamen correspondiente.

La legislación citada por la Presidencia establece, además, que la acreditación de agentes extranjeros corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina.

Del mismo modo, las reuniones de funcionarios estatales con agentes extranjeros requieren autorización previa del GANSEG y deben realizarse con la presencia de un representante de la SRE.

El marco constitucional también establece atribuciones federales en materia de política exterior. El artículo 89 señala que corresponde al Ejecutivo federal conducirla, mientras que el artículo 117 establece restricciones para que las entidades federativas celebren alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras.

SRE ofreció acompañamiento al gobierno de Querétaro

La SRE confirmó que el proyecto requería el visto bueno federal antes de establecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

La dependencia ofreció acompañamiento al gobierno de Querétaro para realizar las gestiones necesarias.

La discusión se produjo también por la presencia del embajador Johnson durante la colocación de la primera piedra.

Sheinbaum había señalado previamente que la visita del diplomático no había sido notificada a la Cancillería conforme a los protocolos correspondientes.

Posteriormente, la SRE precisó que el embajador sí notificó su visita a México, aunque no informó los motivos de su presencia en el país.

La academia contempla una inversión superior a 30 millones de pesos

Cabe mencionar que la academia representa una inversión superior a 30 millones de pesos y tendrá una superficie construida de mil 84 metros cuadrados. El proyecto incluye áreas para inspección de automóviles, autobuses y tractocamiones, además de laboratorio, sala de monitoreo y espacios destinados a capacitación especializada.

La conclusión de las obras está prevista para enero de 2027.

Sheinbaum insistió en que la cooperación con Estados Unidos no está descartada. El punto pendiente, dijo, es establecer bajo qué condiciones podrán intervenir las agencias estadounidenses y garantizar que su participación cuente con las autorizaciones correspondientes.

“Pueden tener esta academia internacional, sí. ¿Bajo qué condiciones puede tener su participación las agencias de Estados Unidos? Bajo autorización del Grupo de Alto Nivel y SRE, si consideran que está en el marco de nuestra Constitución”, afirmó.