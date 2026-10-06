Buen Gobierno inhabilita a proveedor y dos empresas por incumplimientos y falsedad en contrataciones públicas

Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó al empresario Víctor Manuel Mercado Huerta y a las empresas Metales y Cobres de Ecatepec, S.A. de C.V., y Galmar Proyectos Integrales, S. de R.L. de C.V., para participar, por sí mismos o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

Las sanciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), derivan de distintos incumplimientos relacionados con contratos y procedimientos de adquisición de bienes y servicios para dependencias del Gobierno de México.

En el caso de Víctor Manuel Mercado Huerta, el Órgano Interno de Control (OIC) en Exportadora de Sal, S.A. de C.V., le impuso una multa de 2 millones 406 mil 912 pesos y una inhabilitación de 37 meses y 24 días.

La sanción se originó por el incumplimiento de la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes correspondientes al contrato ESSA-GAA-262-2025, adjudicado mediante el procedimiento de adjudicación directa AA-10-2-K2N-010K2N001-N-588-2025, cuyo objeto era la “Adquisición de Refacciones y Equipos Menores”.

De acuerdo con la resolución, el incumplimiento ocasionó un daño a Exportadora de Sal. La sanción fue notificada el 24 de agosto de 2026 y publicada en el DOF este día.

Por otra parte, el OIC en la Secretaría de la Defensa Nacional sancionó a Metales y Cobres de Ecatepec, S.A. de C.V., con una multa de 191 mil 843 pesos y una inhabilitación de tres meses.

La empresa omitió formalizar el contrato D.G.IND.MIL. SA-570/P/2024, que le había sido adjudicado mediante el procedimiento de adjudicación directa AA-07-112-007000997-N-410-2024, para la “Adquisición de cobre y bronce B”.

Además de no formalizar el contrato, la empresa no entregó los bienes adjudicados dentro del plazo establecido.

La notificación de la sanción se realizó el 22 de septiembre de 2026 y fue publicada en el DOF el 1 de octubre.

En otro caso, el OIC en la Secretaría de Salud sancionó a Galmar Proyectos Integrales, S. de R.L. de C.V., con una multa de 171 mil 973 pesos y una inhabilitación de tres meses.

La empresa fue sancionada por proporcionar información falsa durante su participación en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-12-NCA-012NCA001-N-346-2025, para la contratación del “Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Refacciones y Asistencia Técnica a las 5 (cinco) Subestaciones Eléctricas y 5 (cinco) Plantas de Emergencia Generadoras de Electricidad”.

La documentación presentada correspondía a supuestas constancias y opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales, de seguridad social y de obligaciones relacionadas con aportaciones patronales y entero de descuentos, atribuidas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La resolución fue notificada el 11 de septiembre de 2026 y publicada en el DOF el 28 de septiembre.

La Secretaría informó que las tres personas sancionadas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que las inhabilitaciones les impiden participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México durante los periodos establecidos en las respectivas resoluciones.

La dependencia señaló que las medidas fueron determinadas conforme a la legislación aplicable y atendiendo a criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas.

Asimismo, precisó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones correspondientes y que, en su caso, la Secretaría defenderá las sanciones ante las instancias competentes, al considerar que fueron impuestas conforme a derecho y en protección del interés público.