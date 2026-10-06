Dracónidas 2026: cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros con Luna nueva

Dracónidas 2026 La lluvia de meteoros conocida como Dracónidas será visible en México este 2026. (NASA)

Octubre se ha caracterizado a través de los años como uno de los meses más esperados del ciclo gracias a un calendario lunar que suele registrar las fases más importantes de la Luna, no sólo eso, sino que también es el escenario que da la bienvenida a las Dracónidas, la popular lluvia de meteoros que alcanzan su punto máximo de visibilidad durante los primeros días del décimo mes.

A diferencia de otros eventos astronómicos de este tipo, como las Perseidas o las Gemínidas —que ofrecen su mayor punto durante la madrugada—, la lluvia de meteoros de octubre podrá observarse desde las primeras horas de la noche, por lo que te ayudaremos a reunir todos los detalles clave que necesitas para no perderte la impresionante vista nocturna.

Dracónidas 2026: ¿cuándo es su pico máximo y cómo ver la lluvia de meteoros en México?

El fenómeno metereológico iniciará la noche de este martes 6 de octubre hasta el sábado 10, no obstante, información del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica del Gobierno de México (INAOE), así como el pronóstico del sitio web especializado Star Walk, reporta que las Dracónidas alcanzarán su punto máximo la madrugada del viernes 9 de octubre, con un periodo de observación que se extenderá desde el anochecer del jueves 8.

Contrario a otras lluvias de estrellas, las Dracónidas de octubre se observan mejor al anochecer, justo después de la puesta de sol. En México, la hora aproximada sería a partir de las 19:00 horas del jueves, por lo que podrás evitar el intenso frío de la madrugada sin descuidar la impresionante vista de las Dracónidas.

Este octubre 2026, la lluvia de meteoros se verá favorecida por la fase de Luna nueva, cuya poca iluminación brindará la oscuridad necesaria al firmamento para poder disfrutar de la vista.

Para observar este fenómeno astronómico en su máximo esplendor, se recomienda no mirar a través de telescopios o binoculares, ya que éstos reducen el campo de visión.

La mejor alternativa para ver las Dracónidas 2026 es a simple vista, únicamente considerando alejarte de la contaminación lumínica de las ciudades y buscar un sitio con el horizonte despejado.

A pesar de que esta actividad astronómica tiende a ser incierta en su tasa oficial, la International Meteor Organization estima que las Dracónidas 2026 tendrán una tasa de actividad de aproximadamente 5 meteoros por hora, no obstante, la naturaleza variable de este evento mantiene abierta la posibilidad de una lluvia de estrellas extraordinaria.

¿Por qué se llaman ‘Dracónidas’ y cuál es su origen?

Esta lluvia de meteoros típica de octubre toma su nombre de la constelación Draco (el Dragón), ya que al mirar al cielo nocturno durante el evento astronómico, las estrellas parecen irradiar o brotar de dicha zona específica. Para ubicar esta constelación, se pueden utilizar las estrellas en la cabeza de Draco como referencia, Eltanin y Rastaban, también llamadas “los ojos del Dragón”.

Otro nombre que recibe la lluvia de estrellas, es Giacobínidas, en honor al cometa del que provienen, originadas a partir de los fragmentos de polvo, roca y hielo que deja a su paso el 21/Giacobini-Zinner a lo largo de su órbita.

Cada año, durante los primeros días de octubre, la Tierra atraviesa el rastro de escombros que deja este cometa. Al entrar en contacto con nuestra atmósfera a alta velocidad, las partículas se desintegran por la fricción y crean los destellos de luz que encantan a miles de personas aficionadas al cielo nocturno.