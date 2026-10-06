Gobierno federal afirma que no reprime ni criminaliza la protesta social

Rosa Icela Rodríguez asegura ante el Senado que en México se respeta la libertad de expresión y la movilización pacífica

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó ante el Senado de la República que el Gobierno de México respeta la libertad de expresión y la movilización pacífica, y sostuvo que la administración federal mantiene una política de diálogo frente a las demandas sociales.

Durante su comparecencia con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno, la funcionaria señaló que la vocación del gobierno federal es pacifista y aseguró que no se reprime, censura ni encarcela a personas por sus ideas, además de que no se discrimina ni criminaliza la protesta social.

Rodríguez Velázquez explicó que la Secretaría de Gobernación privilegia el diálogo y la concertación como mecanismos para atender las demandas de la población y mantiene comunicación con distintos grupos, independientemente de su origen o filiación política.

Como parte de esta política, indicó que el Gobierno de México comparte con las entidades federativas, respetando su autonomía, el Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la libre manifestación y privilegiar el diálogo por encima del uso de la fuerza.

La secretaria sostuvo que el país mantiene condiciones de bienestar, paz social, estabilidad y gobernabilidad, y señaló que la política interior busca atender las distintas causas y escuchar las diferentes voces.

También destacó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una política de respeto a los derechos humanos y de combate a distintas formas de discriminación, entre ellas el racismo, clasismo, machismo, misoginia y homofobia.

Coordinación institucional

La titular de Gobernación señaló que la dependencia mantiene comunicación permanente con los distintos poderes, organismos e instituciones del país.

Explicó que existe una relación de trabajo con el Poder Legislativo, así como comunicación institucional con el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos autónomos.

Asimismo, indicó que se mantiene coordinación con distintas iglesias y municipios del país para impulsar acciones relacionadas con la construcción de paz y programas en beneficio de la población.

Estrategia de seguridad y atención a las causas

Rodríguez Velázquez informó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública contempla cuatro ejes: atención a las causas de la violencia; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación, y coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

Señaló que el Gabinete de Seguridad se reúne diariamente, desde las seis de la mañana, para analizar la situación del país y dar seguimiento a las acciones de seguridad.

Como parte de las acciones de prevención y atención social, destacó la realización de mil 53 Ferias de Paz, mediante las cuales se acerca a las comunidades la oferta de trámites, servicios y programas de 53 instituciones federales, además de autoridades estatales y municipales.

En estas jornadas, la población puede realizar trámites, recibir asesoría jurídica y servicios médicos, acceder a programas sociales y participar en actividades culturales y deportivas.

Más de 462 mil personas beneficiadas con el Tianguis del Bienestar

La secretaria también informó que, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno de México ha entregado gratuitamente 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados en aduanas.

Los productos han sido distribuidos a más de 462 mil personas de 36 municipios y 837 localidades, como parte del programa Tianguis del Bienestar.

En materia de prevención de la violencia, destacó el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual la población puede entregar armas de fuego de manera voluntaria y anónima a cambio de dinero en efectivo.

De acuerdo con la funcionaria, hasta el momento se han recibido 14 mil 77 armas de fuego, que son destruidas inmediatamente, así como 15 mil 18 juguetes bélicos, entregados a cambio de juguetes educativos.

Atención a familias desplazadas en Guerrero

Respecto a la situación de familias desplazadas en la Montaña Alta y Baja de Guerrero, Rodríguez Velázquez informó que 19 dependencias federales y estatales, además de cuerpos de seguridad, participan en el Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja.

El objetivo, explicó, es generar condiciones para el retorno seguro de las familias a sus comunidades y brindarles atención integral.

Las acciones se desarrollan en 19 comunidades de los municipios de Atlixtac, Chilapa de Álvarez, Olinalá y Zapotitlán de las Tablas, donde se proporcionan servicios de salud, acceso a programas y trámites, además de obras de electrificación, conectividad a internet, mejoramiento de viviendas y caminos y apoyos al sector agrícola.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Guardia Nacional y Marina mantienen presencia en la zona.

“México Te Abraza” para personas en retorno

La secretaria también destacó las acciones de atención a la movilidad humana y señaló que México es un país de origen, destino, tránsito y retorno.

Informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 se registraron más de 86 millones de entradas de visitantes nacionales y extranjeros al país, quienes recibieron atención migratoria.

Añadió que el Gobierno de México también brinda asistencia a personas que abandonaron sus lugares de origen y buscan refugio o protección internacional, así como a quienes residen en la frontera sur.

Finalmente, señaló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se puso en marcha la Estrategia Nacional de Repatriación “México Te Abraza”, destinada a recibir y atender a los connacionales que regresan al país.