Construirán 60 Centros Comunitarios “México Imparable” con inversión de 600 mdp

60 Centros Comunitarios “México Imparable”

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) construirá este año 60 Centros Comunitarios “México Imparable” en 22 entidades del país, con una inversión de 600 millones de pesos, como parte de la estrategia federal para prevenir la violencia mediante la atención de sus causas y el fortalecimiento del tejido social.

De acuerdo con la dependencia, encabezada por Jesús Esteva Medina, actualmente se encuentran en construcción 45 centros en 45 municipios de 18 estados. El proyecto forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para generar espacios de convivencia y desarrollo integral.

Cada centro tendrá capacidad para atender a alrededor de mil jóvenes, quienes podrán participar gratuitamente en actividades deportivas como box, fútbol, béisbol, básquetbol y atletismo.

Además de la oferta deportiva, los espacios contarán con actividades culturales y artísticas, entre ellas lectura, música, teatro y danza. También se brindará acompañamiento profesional y apoyo socioemocional para fortalecer la autoestima y el bienestar de las personas usuarias.

Centros ya en construcción

Los 45 Centros Comunitarios “México Imparable” que actualmente se encuentran en obra están distribuidos de la siguiente manera:

Baja California: 4, en Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y San Quintín.

4, en Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y San Quintín. Colima: 2, en Colima y Manzanillo.

2, en Colima y Manzanillo. Chihuahua: 2, en Chihuahua y Ciudad Juárez.

2, en Chihuahua y Ciudad Juárez. Durango: 1, en Gómez Palacio.

1, en Gómez Palacio. Estado de México: 10, en municipios de la zona Oriente.

10, en municipios de la zona Oriente. Guanajuato: 4, en Celaya, León, Salamanca e Irapuato.

4, en Celaya, León, Salamanca e Irapuato. Jalisco: 2, en Tonalá y Tlaquepaque.

2, en Tonalá y Tlaquepaque. Michoacán: 3, en Apatzingán, Zamora y Uruapan.

3, en Apatzingán, Zamora y Uruapan. Morelos: 2, en Cuautla y Cuernavaca.

2, en Cuautla y Cuernavaca. Nayarit: 1, en Santa María del Oro.

1, en Santa María del Oro. Nuevo León: 2, en Escobedo y García.

2, en Escobedo y García. Puebla: 2, en Puebla y Amozoc.

2, en Puebla y Amozoc. Quintana Roo: 2, en Benito Juárez y Playa del Carmen.

2, en Benito Juárez y Playa del Carmen. Tabasco: 1, en Villahermosa.

1, en Villahermosa. San Luis Potosí: 2, en Ciudad Valles y La Pila.

2, en Ciudad Valles y La Pila. Sinaloa: 2, en Culiacán y Mazatlán.

2, en Culiacán y Mazatlán. Yucatán: 2, en Mérida y Kanasín.

2, en Mérida y Kanasín. Zacatecas: 1, en Fresnillo.

La meta de la actual administración es alcanzar 100 Centros Comunitarios “México Imparable” en el país, con el propósito de contribuir a la prevención de las adicciones y la delincuencia a través de alternativas deportivas, culturales y de atención socioemocional.

El programa busca que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias cuenten con espacios públicos para desarrollar actividades que favorezcan la convivencia comunitaria y el desarrollo integral.