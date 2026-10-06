IMSS investigará muertes de seis recién nacidos en hospital de Guadalajara (Galo Cañas Rodríguez)

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció una auditoría clínica colegiada e independiente para esclarecer las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de seis recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara.

En un mensaje dirigido a las familias, Robledo reconoció el dolor provocado por la pérdida de los recién nacidos y afirmó que el IMSS debe ofrecer respuestas claras sobre lo ocurrido.

Explicó que el hospital atiende a mujeres embarazadas y recién nacidos desde 1967 y que su Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales cuenta con 32 cunas, lo que la convierte en la segunda más grande del IMSS a nivel nacional. En ella son atendidos bebés en condiciones graves, muchos de ellos prematuros o con muy bajo peso.

En lo que va del año, detalló, en el hospital han nacido 2 mil 695 bebés, de los cuales 552 ingresaron a la terapia intensiva neonatal. Durante este periodo se detectaron y notificaron brotes de infecciones hospitalarias.

De los seis recién nacidos fallecidos, señaló, una de estas infecciones aparece entre las causas de muerte. Además, tres familias presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), investigación que, dijo, el IMSS respetará y en la que colaborará para esclarecer cada caso.

Auditoría externa revisará cada fallecimiento

Como primera medida, el IMSS realizará una auditoría clínica colegiada independiente, con la participación de especialistas externos al instituto, entre ellos neonatólogos, infectólogos y epidemiólogos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), los Institutos Nacionales de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La revisión buscará responder tres preguntas: si existió una infección asociada a la atención médica; si ésta causó o contribuyó al fallecimiento de los recién nacidos, y si se presentaron fallas que pudieron evitarse.

Robledo aseguró que el IMSS no intervendrá en las conclusiones de la auditoría ni podrá modificarlas. Los resultados, indicó, serán comunicados primero a las familias.

Separan temporalmente a directivos del hospital

Mientras se desarrolla la auditoría, el director del hospital y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales serán separados de sus cargos, con el propósito de garantizar que la investigación se realice sin interferencias.

El director del IMSS sostuvo que el proceso será independiente y transparente.

Como tercera medida, se profundizará la investigación epidemiológica. Los microorganismos identificados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para determinar el origen de los brotes y establecer su posible relación con los casos registrados.

Además, cada familia contará con un responsable designado por el IMSS para acompañarla y dar seguimiento a su caso. Robledo señaló que, cuando se confirme alguna falla, habrá una reparación.

Crearán comando para proteger a recién nacidos

Como cuarta acción, el IMSS y la Secretaría de Salud acordaron crear un Comando Operativo del sector salud para la seguridad de los recién nacidos en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales del IMSS en todo el país.

La estrategia también buscará incorporar a instituciones como el ISSSTE y, eventualmente, hospitales privados.

Entre las medidas previstas se encuentran una vigilancia epidemiológica homologada, sistemas de alerta temprana ante brotes, revisiones periódicas de las condiciones de atención y de las medidas para el control de infecciones, así como criterios para el ingreso y permanencia de pacientes.

También se establecerán mecanismos para informar oportunamente a las familias, escalar los casos graves a las autoridades centrales y evaluar fallecimientos posiblemente asociados con brotes y problemas de resistencia antimicrobiana.

Robledo reconoció que las infecciones hospitalarias pueden presentarse en sistemas de salud de todo el mundo y que los recién nacidos que requieren cuidados intensivos se encuentran entre los pacientes más vulnerables.

Sin embargo, subrayó que esta circunstancia no puede ser utilizada como justificación y afirmó que el objetivo es esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos casos.

El director del IMSS indicó que los avances de las investigaciones y sus resultados serán informados de manera conjunta con la Secretaría de Salud, bajo el compromiso de que las familias serán las primeras en conocer cualquier conclusión relacionada con los casos.