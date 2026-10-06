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El Servicio Meteorológico Nacional ha alertado por la interacción de dos ciclones en México. Conoce todos los detalles sobre los nuevos ciclones que se pronostican para esta tarde

Isaías y Simón ya se asoman como nuevos ciclones: ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional?

Por Azul Roman
El Servicio Meteorológico Nacional ha alertado por la interacción de dos ciclones en México. Conoce todos los detalles sobre los nuevos ciclones que se pronostican para esta tarde
Isaías y Simón ya se asoman como nuevos ciclones ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? (Pexels/ SMN)

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) ha informado la formación de los ciclones Isaías en el golfo de México y Simón en el Pacífico, por lo que ha alertado a la población por las intensas lluvias con descargas eléctricas, así como rachas de viento para la tarde y noche de hoy, 6 de octubre.

¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre los ciclones Isaías y Simón?

El SMN ha confirmado la formación del ciclón Isaías. A las 15:00 horas, se desarrolló la depresión tropical nueve en el golfo de México. El ciclón se localiza aproximadamente a 615 km al oeste de Progreso, Yucatán, y a 190 km al este-noroeste de Cabo Rojo, Veracruz. Tiene vientos máximos sostenidos de 55 km por hora, rachas de 75 km por hora y se desplaza hacia el este a 7 km por hora.

Mientras que ha informado que en el Pacífico hay un 90% de probabilidad de que se forme el ciclón Simón, con una severidad moderada, y prevé lluvias puntuales muy fuertes de entre 50 a 75 mm con descargas eléctricas y rachas de vientos, durante la tarde y noche de hoy hasta la mañana del 7 de octubre.

¿Qué estados se verán afectados?

De acuerdo al comunicado emitido por el SNM, los principales estados afectados por el ciclón Isaías serán las costas de Tamaulipas y Veracruz, ya que su circulación causará lluvias intensas de 75 a 150 mm, además de vientos sostenidos de 30 a 50 km por hora con rachas de 50 a 70 km/h. Por otra parte, se prevé un oleaje de 2 a 3 metros en la costa de Veracruz, mientras que en Tamaulipas será de 1 a 2 metros.

Los estados afectados por el ciclón Simón serán Michoacán, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla, donde se prevén intensas lluvias de entre 75 y 150 mm acompañadas de descargas eléctricas.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante un ciclón?

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Protección Civil han emitido las siguientes recomendaciones durante un ciclón:

  • Conservar la calma.
  • Mantener encendido el radio de pilas.
  • Desconectar los aparatos electrónicos.
  • Cerrar llaves de paso de gas y agua.
  • Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
  • Usar lámparas de pila.
  • No salir del domicilio o albergue hasta que las autoridades confirmen que terminó el peligro.

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