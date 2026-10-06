Isaías y Simón ya se asoman como nuevos ciclones ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? (Pexels/ SMN)

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) ha informado la formación de los ciclones Isaías en el golfo de México y Simón en el Pacífico, por lo que ha alertado a la población por las intensas lluvias con descargas eléctricas, así como rachas de viento para la tarde y noche de hoy, 6 de octubre.

¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre los ciclones Isaías y Simón?

El SMN ha confirmado la formación del ciclón Isaías. A las 15:00 horas, se desarrolló la depresión tropical nueve en el golfo de México. El ciclón se localiza aproximadamente a 615 km al oeste de Progreso, Yucatán, y a 190 km al este-noroeste de Cabo Rojo, Veracruz. Tiene vientos máximos sostenidos de 55 km por hora, rachas de 75 km por hora y se desplaza hacia el este a 7 km por hora.

Mientras que ha informado que en el Pacífico hay un 90% de probabilidad de que se forme el ciclón Simón, con una severidad moderada, y prevé lluvias puntuales muy fuertes de entre 50 a 75 mm con descargas eléctricas y rachas de vientos, durante la tarde y noche de hoy hasta la mañana del 7 de octubre.

¿Qué estados se verán afectados?

De acuerdo al comunicado emitido por el SNM, los principales estados afectados por el ciclón Isaías serán las costas de Tamaulipas y Veracruz, ya que su circulación causará lluvias intensas de 75 a 150 mm, además de vientos sostenidos de 30 a 50 km por hora con rachas de 50 a 70 km/h. Por otra parte, se prevé un oleaje de 2 a 3 metros en la costa de Veracruz, mientras que en Tamaulipas será de 1 a 2 metros.

Los estados afectados por el ciclón Simón serán Michoacán, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla, donde se prevén intensas lluvias de entre 75 y 150 mm acompañadas de descargas eléctricas.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante un ciclón?

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Protección Civil han emitido las siguientes recomendaciones durante un ciclón:

Conservar la calma.

Mantener encendido el radio de pilas.

Desconectar los aparatos electrónicos.

Cerrar llaves de paso de gas y agua.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Usar lámparas de pila.

No salir del domicilio o albergue hasta que las autoridades confirmen que terminó el peligro.