SICT refuerza seguridad en carreteras federales con cierre de accesos irregulares

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó que el Gobierno de México ha reforzado las acciones para mejorar la seguridad en las carreteras federales, entre ellas el cierre de más de 800 accesos irregulares.

Durante la inauguración de la Convención Nacional 2026 de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), donde participó en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló que estas medidas se mantienen bajo monitoreo permanente y continuarán aplicándose.

“Esto es algo que se mide, que se tiene que estar monitoreando y que tenemos que estar mejorando hasta llegar a resolverlo”, afirmó.

Esteva Medina destacó que la seguridad constituye una de las prioridades de la actual administración y que las acciones se realizan en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

Como parte de las medidas para mejorar las condiciones de seguridad, la SICT impulsa el balizamiento de unidades y la construcción de paradores seguros con servicios integrales, con el propósito de generar mejores condiciones para empresas transportistas y operadores.

El funcionario también informó sobre la instalación de arcos inteligentes, cuatro de los cuales ya operan en autopistas de Querétaro, México-Puebla y en Avenida Universidad.

Estos dispositivos cuentan con tecnología para leer placas, medir velocidades y detectar vehículos que excedan las dimensiones permitidas. Además, se trabaja para incorporar mecanismos de control dinámico de peso.

Durante el primer semestre del año se realizaron 68 mil revisiones al autotransporte de carga, como parte de las acciones de supervisión y vigilancia.

Esteva Medina explicó que estas revisiones buscan garantizar condiciones de competencia equitativas y detectar vehículos que circulen con sobrepeso o incumplan las disposiciones, debido a que estas prácticas pueden poner en riesgo la seguridad de otros usuarios, deteriorar la infraestructura carretera y generar competencia desleal.

Ante una de las principales demandas del sector transportista, relacionada con los servicios de grúas, la SICT implementó un sistema de registro de servicios para aumentar la transparencia y combatir cobros excesivos.

El secretario señaló que el mecanismo permitirá contar con mayor control sobre los servicios prestados y avanzar hacia condiciones más claras para los operadores.

También destacó la simplificación de trámites de control vehicular y licencias, que ya pueden realizarse en línea mediante Llave MX, como parte de la estrategia de digitalización de los servicios gubernamentales.

En materia de modernización de las casetas de cobro, Esteva Medina informó que actualmente existen más de mil carriles equipados con telepeaje.

De acuerdo con la SICT, esta infraestructura permite reducir filas y tiempos de espera, además de disminuir el consumo de combustible de los vehículos que utilizan las autopistas.

El funcionario sostuvo que la modernización tecnológica forma parte de las acciones para mejorar la eficiencia y seguridad de la red carretera federal.

Finalmente, Esteva Medina destacó que la actual administración mantiene una política de atención directa en territorio. Señaló que, hasta el momento, se han realizado 300 giras y recorrido alrededor de 120 mil kilómetros por carretera para conocer y atender las necesidades planteadas por la población.

En la Convención Nacional 2026 de la CANACAR también participaron autoridades de la SICT, representantes del sector autotransporte y Altagracia Gómez, presidenta del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República.

Las autoridades señalaron que las acciones de supervisión, infraestructura, modernización tecnológica y simplificación administrativa continuarán como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad y competitividad del autotransporte de carga en México.