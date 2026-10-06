Pío López Obrador sigue los pasos de Andy López Beltrán y busca una diputación federal

Pío López Obrador Hermano de AMLO (Crónica Digital y Cuartoscuro)

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su registro ante Morena para buscar una diputación federal por Chiapas en las elecciones de 2027, posición que le otorgaría fuero.

El político pretende participar en el proceso interno para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del Distrito 9, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

Su registro ocurre pocos días después de que su sobrino Andrés Manuel López Beltrán también anunciara su inscripción para coordinar los comités del Distrito 6 Federal Electoral de Tabasco, un procedimiento que en su caso apunta hacia una eventual candidatura a la Cámara de Diputados.

Pío López Obrador, hermano de AMLO, justifica su registro en busca de una diputación federal

El hermano del expresidente explicó que decidió participar nuevamente después de que hace 17 años compitió por el mismo cargo y, según su versión, sus adversarios cometieron un fraude que impidió que llegara a esa posición.

Ahora plantea su regreso a la competencia electoral como una forma de reivindicar los principios, ideales y convicciones con los que identifica el origen de la Cuarta Transformación.

Durante el anuncio, sostuvo que busca contribuir al fortalecimiento del movimiento desde sus bases y llamó a continuar con la organización política en las comunidades.

“Solicité mi registro a Morena para participar como aspirante a la coordinación distrital de los comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Distrito 9 de Chiapas con cabecera aquí en Tuxtla Gutiérrez”, señaló.

El proceso interno del partido determinará si obtiene la precandidatura para contender por una diputación federal.

Pío López Obrador enfrenta una disputa judicial

El anuncio electoral de Pío López Obrador coincide con otro asunto que mantiene abierto ante autoridades de la Ciudad de México.

El hermano del expresidente promovió un amparo contra una supuesta dilación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar una carpeta de investigación en la que afirma tener la calidad de víctima.

El recurso fue admitido por un juez Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México y quedó registrado con el expediente 1046/2026. La información proporcionada no identifica el contenido de la investigación ni a las personas que estarían bajo indagatoria.