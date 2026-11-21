Detenido "Chapo Isidro". (Especial)

Fue detenido Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, identificado como jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado de la facción “Los Mayos”.

Esto, tras un operativo ejecutado en Guasave, Sinaloa, elementos de Fuerzas Especiales de la Defensa y de la Guardia Nacional, en coordinación con personal militar comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

También fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como operador financiero.

Autoridades informaron que la operación fue resultado de trabajos de inteligencia y de la cooperación bilateral con Estados Unidos. “Chapo Isidro” cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como una orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Además, figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Tras las detenciones, se registraron bloqueos en distintos puntos de Sinaloa, por lo que se activó un operativo en coordinación con las autoridades estatales para liberar las vialidades y proteger a la población.