La caída del Chapo Isidro ¿Quién es Fausto Isidro Meza Flores y cómo fue su captura en Sinaloa? Crónica de una detención histórica

Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, considerado por las autoridades mexicanas como uno de los principales líderes de la organización criminal de los Beltrán Leyva, fue detenido el 20 de noviembre durante un operativo realizado por fuerzas especiales federales en el municipio de Guasave, Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad informó que la captura fue resultado de labores de inteligencia desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con agencias de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral.

Junto con Meza Flores también fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando del grupo, y José “N”, señalado como operador financiero de la organización.

¿Quién es el “Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales operadores del grupo criminal de los Beltrán Leyva, organización surgida tras la ruptura con el Cártel de Sinaloa en 2008.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), enfrenta en México una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Además, el gobierno de Estados Unidos mantiene una orden de extradición en su contra por cargos relacionados con conspiración para distribuir drogas en territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ha señalado por presuntamente participar en el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, mientras que el FBI lo incluye en su lista de los 10 fugitivos más buscados.

Así fue la captura en Guasave

Según la Secretaría de Seguridad, el operativo fue ejecutado por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército Mexicano (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La dependencia explicó que la operación se desarrolló en tres etapas:

Arribo al objetivo: los elementos ingresaron por distintas rutas terrestres utilizando sigilo y sorpresa.

los elementos ingresaron por distintas rutas terrestres utilizando sigilo y sorpresa. Captura: una vez establecido un perímetro de seguridad, las fuerzas federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego y explosivos. Posteriormente ingresaron al inmueble donde se encontraban los objetivos y realizaron las detenciones.

una vez establecido un perímetro de seguridad, las fuerzas federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego y explosivos. Posteriormente ingresaron al inmueble donde se encontraban los objetivos y realizaron las detenciones. Evacuación: tras confirmar la identidad de los detenidos, fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para quedar a disposición del Ministerio Público Federal.

Las autoridades no reportaron de inmediato el número de personas lesionadas o fallecidas durante el operativo.

Así fueron los bloqueos y en despliegue de seguridad en Sinaloa

Tras la captura de Meza Flores, se registraron bloqueos carreteros en los municipios de Ahome, Guasave, Guamúchil y Navolato, donde fueron colocados vehículos para impedir el tránsito.

La Secretaría de Seguridad informó que, en coordinación con autoridades estatales y municipales, fue activado el plan antibloqueo, con el despliegue de fuerzas federales y estatales para liberar las vías de comunicación y reforzar la seguridad de la población.

Las autoridades pidieron a los habitantes mantenerse informados mediante canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil y corporaciones de seguridad.

La detención de Fausto Isidro Meza Flores representa una de las acciones más relevantes contra estructuras del crimen organizado en los últimos años debido al perfil del detenido y a los procesos judiciales que enfrenta tanto en México como en Estados Unidos.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte del despliegue de las fuerzas federales durante el operativo en Guasave. En una de las grabaciones, compartida por el periodista estadounidense Eric Daugherty, se observa a un helicóptero militar realizando maniobras de apoyo mientras se escuchan detonaciones, así como momentos de tensión registrados por civiles que buscaron resguardarse.

Las imágenes coinciden con los reportes oficiales sobre los enfrentamientos y los bloqueos registrados tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores.