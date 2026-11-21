Marina y FGR queman casi 2 toneladas de cocaína

La Secretaría de Marina informó que en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2024-2030, realizaron la incineración de mil 855.92 kilogramos de clorhidrato de cocaína, asegurados en el estado de Guerrero.

Durante el acto estuvieron presentes autoridades navales, así como representantes de la FGR, quienes verificaron la destrucción total del estupefaciente dando fe de los hechos.

Asimismo, personal del Órgano Interno de Control de la FGR supervisó que los procesos de incineración y destrucción se llevaran a cabo en términos de la normatividad aplicable en la materia y peritos de esa institución verificaron los procedimientos, así como la identidad química de la droga destruida.

El producto incinerado fue asegurado durante diversas acciones realizadas por personal de la Secretaría de Marina en las costas del estado de Guerrero, en el marco de las operaciones permanentes de vigilancia marítima que lleva a cabo la Institución para mantener el Estado de Derecho y combatir el tráfico de estupefacientes.

La Secretaría de Marina destacó que con estas acciones contribuye a debilitar la producción, transporte, distribución y tráfico de drogas de los grupos delictivos que operan en esta región del país, ya que estos aseguramientos afectan significativamente su estructura financiera y operativa, evitando que las drogas estén al alcance de la población mexicana.