Los arcos para escanear con Rayos X en los cruces vehiculares y peatonales han permitido asegurar fentanilo, armas, dinero e incluso detectar personas ocultas (Transporte.mx)

Seguridad en la frontera norte — Detener el flujo ilícito de precursores químicos y drogas sintéticas como el fentanilo, el de armas de alto poder y dinero en efectivo no declarado que cruzan a México en su frontera con Estados Unidos, se ha convertido en un asunto de alta prioridad para la seguridad nacional de ambos gobiernos, lo que llevó a reforzar la colaboración entre los dos socios del T-MEC, con sistemas de inspección no intrusivas, con sistemas de Rayos X y Rayos gamma para escanear vehículos, contenedores y trenes sin abrirlos, junto con equipos móviles para detectar sustancias químicas, acciones que cada gobierno aplica según sus prioridades.

A pesar de que el gobierno Federal cuenta con sistemas para detectar sustancias ilícitas en sus 50 aduanas del país, el principal foco de atención se ha centrado en las 19 existentes de la frontera norte, de las que cinco acaparan una estricta vigilancia por volumen y valor de operaciones, como son las de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana y Reynosa, por ser paso obligado y prioritario entre México y EU.

Entre los paquetes de asistencia técnica con los que cuenta México para la revisión en las aduanas de la frontera norte figuran escáneres portátiles de retrodispersión de la familia AS&E, que es una herramienta que permite a los agentes de las aduanas revisar compartimentos ocultos, neumáticos y equipaje sin abrirlos.

Aunado a esto, el Gobierno Federal adquirió arcos fijos y móviles para escaneo con Rayos X, mediante compras directas a las empresas estadounidenses Rapiscan Systems, especializada en equipos y soluciones de inspección de seguridad, y Leidos Holdings, Inc, con prioridad en sistemas de ciberseguridad, integración de sistemas, mando y desarrollo de sistemas tácticos.

Escáneres en cruces vehiculares además de vigilar con lupa el contenido de cada auto o camión que pasa facilitan inspecciones sin detener el tránsito (Archivo)

Como parte de la estrategia de combate a grupos del crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera, ambos gobiernos acordaron intercambiar información de inteligencia sobre operaciones de grupos criminales, así como las entregas de equipo de última generación para el escaneo y revisión de autos, trenes, contenedores y personas sin necesidad de detener el tránsito.

Autoridades de México y EU acordaron entregas a México de sistema sofisticados desde finales de 2025 para reforzar la seguridad en los cruces fronterizos en las principales aduanas del norte de México.

COOPERACIÓN

Las dependencias de ambos gobiernos encargadas de coordinar esfuerzos para un mayor control de la seguridad en las principales aduanas de México incluyen por el lado de Estados Unidos al Departamento de Estado, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en tanto que por México participan las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de la Defensa Nacional (Defensa) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Además de esta colaboración en este rubro entre ambos socios del T-MEC, la cooperación también incluye la modernización de sistemas informáticos y bases de datos compartidas, centros de monitoreo de imágenes, la participación de binomios caninos entrenados y esquemas de despacho aduanero conjunto, tareas que involucran de manera directa a la ANAM y la CBP.

Informes de la Agencia Nacional de Aduanas de México refieren que el funcionamiento activo de estos equipos de escáner de Rayos x y Gama avalados por EU, han permitido decomisos importantes de divisas no declaradas y contrabando en puntos estratégicos como Nuevo Laredo y Tamaulipas.

La revisión individual a las personas con escáner de Rayos X ha permitido detectar sustancias ilícitas ocultas (aeroexpo.online/es)

La ANAM refiere que estas tecnologías han permitido detectar drogas sintéticas, armas de alto poder y grandes sumas de dinero no declarado en las aduanas, y específicamente resalta que los escáneres de Rayos X y sensores de densidad han facilitado el aseguramiento de cargamentos de fentanilo y metanfetaminas, fusiles tipo AR-15 y AK-47 ocultos en vehículos, así como cientos de miles de dólares en puntos fronterizos.

De acuerdo con especialistas en seguridad, se estima que el costo de este equipo de escaneo en aduanas de la frontera supera las decenas de millones de dólares que están comprendidos dentro de los fondos bilaterales de cooperación en seguridad.

En el mercado internacional, según la agencia Insight crime, cada unidad de escaneo con Rayos X o Gamma de arcos fijos para carga pesada tiene un costo que va del millón de dólares a los 5 millones de dólares, dependiendo de la capacidad de escaneo y alcance.

BAJO LA LUPA

Información de la SRE y del Departamento de Estado de EU señalan que los sistemas de escaneo en la frontera común están instalados en las principales aduanas fronterizas del norte, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Reynosa y Nuevo Laredo, considerados puntos estratégicos que concentran la mayor parte del comercio bilateral, y sin detener el tránsito, el nuevo equipo permite realizar una radiografía total de vehículos y contenedores de carga sin interrumpir la circulación, al menos que se detecte algún paquete o carga sospechosa que amerite una revisión rigurosa y presencial.

El uso de escáner portátil es un complemento que ayuda a revisiones mas rigurosas cuando hay sospechas de traslado de objetos o sustancias ilícitas (Archivo)

Esta cooperación busca garantizar la seguridad compartida en la frontera sin afectar ni retrasar las cadenas de suministro del comercio bilateral bajo el T-MEC.

Uno de los episodios recientes de la operatividad de esta herramienta, que ha servido de refuerzo a las ya existentes y operadas por personal de las fuerzas armadas mexicanas, se registró el pasado 26 de septiembre, cuando la Agencia Nacional de Aduanas, en coordinación con la Guardia Nacional, reportaron que derivado de operaciones de inspección y vigilancia en la Aduana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, fue asegurado un cargamento con 769,755 dólares, tras ser detectados tras el sistema de revisión no intrusiva con equipo móvil de Rayos X.

Tras el monitoreo con este sistema, se identificó una diferencia de densidades en una imagen, por lo que personal de la aduana realizó una revisión física de la mercancía y con apoyo de un binomio canino se hallaron 12 paquetes con dólares, lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

CÓMO FUNCIONA ESTE SISTEMA

Los escáneres de inspección no intrusiva utilizados en los cruces fronterizos operan principalmente con Rayos X (y en algunos casos tecnología térmica pasiva) para ver el interior de vehículos, camiones y contenedores sin abrirlos.

Esto permite detectar armas, drogas, dinero o personas ocultas, agilizando el cruce legal. Los vehículos o unidades de carga avanzan a baja velocidad por un carril equipado con arcos, portales o unidades móviles de Rayos X. La radiación atraviesa la estructura y la carga, creando una imagen digital en tiempo real en los monitores de los agentes.

Los distintos materiales y densidades se muestran con variaciones de tonalidad o color en pantalla. Los operadores buscan anomalías como dobles fondos, compartimentos alterados o bultos que no coinciden con lo declarado. Si el escáner muestra una inconsistencia o zona sospechosa, el vehículo pasa a una inspección física o secundaria más detallada; si no hay alertas, continúa su trayecto.

Aunque no hay cifras oficiales sobre el aseguramiento de sustancias ilícitas, fentanilo, dinero y armas con esta estrategia bilateral, ambos gobiernos coinciden en que se han dado golpes importantes a los sistemas de operación de grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera.

La Crónica de Hoy 2026