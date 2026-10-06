Pemex y STPRM inauguran Casa de la Cultura en Ciudad Madero

Con el objetivo de fortalecer la cultura, preservar las tradiciones y fomentar la convivencia entre las familias petroleras, fue inaugurada la Casa de la Cultura de la Sección 1 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En el evento participó Marcela Villegas Silva, directora de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien estuvo acompañada por Luis Ricardo Aldana Prieto, secretario general del STPRM, y Esdras Romero Vega, secretario del Interior y Acuerdos.

Este nuevo espacio está destinado a promover actividades culturales y artísticas entre las familias de los trabajadores petroleros, principalmente entre niñas, niños y jóvenes, quienes podrán acercarse a diferentes disciplinas y desarrollar nuevas habilidades.

La Casa de la Cultura cuenta con áreas destinadas a diversas actividades, entre ellas canto, guitarra, piano, fotografía y danza. Estos espacios permitirán que las personas interesadas puedan aprender y practicar distintas expresiones artísticas.

Además, el inmueble cuenta con una ludoteca y una cafetería, con lo que se busca ofrecer un lugar de convivencia para las familias y complementar las actividades culturales que se desarrollen en las instalaciones.

Durante la inauguración se destacó que este espacio tiene como uno de sus principales objetivos contribuir a preservar las tradiciones y fortalecer la identidad de la comunidad petrolera de Ciudad Madero.

La cultura y las actividades artísticas pueden representar una alternativa para que niñas, niños y jóvenes desarrollen sus capacidades y tengan acercamiento con diferentes formas de expresión. Por ello, las áreas de música, danza y fotografía forman parte de los espacios disponibles en esta nueva Casa de la Cultura.

El lugar también busca convertirse en un punto de reunión para las familias de los trabajadores petroleros, quienes podrán acudir a realizar actividades recreativas y culturales.

La participación de Pemex en la inauguración estuvo representada por Marcela Villegas Silva, mientras que por parte del STPRM acudieron sus principales representantes. Con su presencia, se dio apertura formal a este espacio destinado a las familias de la Sección 1.

Ciudad Madero tiene una relación histórica con la actividad petrolera, por lo que la creación de espacios para la cultura y la convivencia forma parte de las actividades dirigidas a la comunidad de trabajadores y sus familias.

La Casa de la Cultura también busca que las nuevas generaciones tengan acceso a actividades diferentes a las escolares y laborales, mediante talleres y espacios relacionados con el arte.

Entre las opciones disponibles se encuentran las actividades musicales, como el canto, la guitarra y el piano, además de la danza y la fotografía. De esta manera, los usuarios podrán elegir entre diferentes disciplinas de acuerdo con sus intereses.

Por otra parte, la ludoteca permitirá contar con un espacio dirigido a los menores, mientras que la cafetería ofrecerá un lugar para la convivencia entre las familias que acudan a las instalaciones.

Con la inauguración de esta Casa de la Cultura, la Sección 1 del STPRM busca contar con un espacio que no solamente esté relacionado con las actividades sindicales o laborales, sino también con la formación cultural y artística de sus integrantes.

El proyecto tiene como propósito que las familias petroleras puedan encontrar en un mismo lugar opciones para aprender, convivir y participar en actividades culturales.

Finalmente, este nuevo espacio en Ciudad Madero representa una alternativa para impulsar la cultura y las artes entre las familias petroleras, así como para mantener vivas las tradiciones y fortalecer la identidad de quienes forman parte de esta comunidad.

La Casa de la Cultura de la Sección 1 del STPRM quedó así como un espacio abierto para la música, la danza, la fotografía y otras actividades, con especial atención en la participación de niñas, niños y jóvenes.