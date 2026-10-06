Secretaría de Energía supervisa construcción de la unidad flotante Tláloc para el campo Trión

Como parte del seguimiento al desarrollo del campo Trión, un equipo de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (SENER) realizó una visita de supervisión a los patios de Hyundai Heavy Industries, ubicados en Ulsan, Corea del Sur, donde actualmente se construye la Unidad Flotante de Producción (UFP) “Tláloc”.

La visita tuvo como objetivo conocer de primera mano los avances que registra la construcción de esta unidad, que será utilizada para las operaciones relacionadas con el campo Trión, uno de los proyectos considerados importantes para el desarrollo de la producción petrolera en aguas profundas de México.

La unidad “Tláloc” es diseñada para trabajar en zonas con una profundidad de hasta 2 mil 500 metros, por lo que contará con características especiales para desarrollar sus actividades en aguas profundas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Energía, la plataforma tendrá una capacidad para producir hasta 100 mil barriles de petróleo por día. Esta producción será posible mediante la infraestructura instalada para recibir, procesar y manejar los hidrocarburos extraídos del campo Trión.

Uno de los aspectos que destacan de la nueva unidad es que contará con un sistema totalmente eléctrico, con el objetivo de reducir su huella de carbono durante sus operaciones.

Durante el recorrido por las instalaciones de Hyundai Heavy Industries, el equipo de la Subsecretaría de Hidrocarburos pudo observar los trabajos que se realizan para avanzar en la construcción de la UFP “Tláloc”.

La supervisión forma parte del seguimiento que realizan las autoridades mexicanas al proyecto, debido a la importancia que tendrá esta infraestructura para las actividades petroleras en aguas profundas.

El campo Trión se encuentra frente a las costas de Tamaulipas, en el Golfo de México, y su desarrollo contempla la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa australiana Woodside Energy.

El proyecto representa un reto debido a las condiciones de profundidad en las que se desarrollarán las operaciones. Por ello, la construcción de una unidad flotante con capacidad para trabajar a 2 mil 500 metros bajo el nivel del mar requiere tecnología especializada.

La UFP “Tláloc” será una de las principales piezas de infraestructura para el desarrollo del campo. Su capacidad de producción permitirá llevar a cabo las actividades de extracción y procesamiento del petróleo obtenido en esta zona.

De acuerdo con las previsiones del proyecto, se espera que la unidad flotante pueda zarpar hacia México a mediados de 2027, una vez que concluyan los trabajos necesarios para su construcción y preparación.

Su llegada al país estará relacionada con el inicio de operaciones del campo Trión, considerado como un proyecto relevante para la industria petrolera mexicana debido a que se encuentra en aguas profundas.

La participación de Pemex y Woodside Energy será fundamental para el desarrollo de las actividades relacionadas con este campo, mientras que las autoridades de la Secretaría de Energía mantienen el seguimiento del proyecto.

La visita realizada en Corea del Sur también permitió revisar el avance de una infraestructura que posteriormente será trasladada al Golfo de México para comenzar con las actividades relacionadas con Trión.

Además de la capacidad de producción, el diseño eléctrico de “Tláloc” busca incorporar medidas para disminuir las emisiones generadas durante su funcionamiento. Esto forma parte de los esfuerzos por utilizar tecnologías con una menor huella de carbono en las operaciones petroleras.

Con la construcción de esta unidad, México avanza en la preparación de infraestructura especializada para desarrollar actividades de exploración y producción en aguas profundas.

La expectativa es que, después de su llegada a México en 2027, la UFP “Tláloc” se integre a las operaciones del campo Trión y contribuya al inicio de la producción petrolera en esta zona del Golfo de México.

De esta manera, la supervisión realizada por la Subsecretaría de Hidrocarburos en Ulsan permitió conocer los avances de uno de los equipos que serán utilizados en el desarrollo de este proyecto, cuya operación estará a cargo de Pemex y Woodside Energy.