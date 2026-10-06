Jalisco mantiene dominio nacional en el deporte

Jalisco volvió a colocarse en la cima del deporte nacional durante 2026, con resultados que abarcan desde las categorías escolares hasta las competencias de mayor exigencia para atletas juveniles. El estado cerró la Olimpiada Nacional con su campeonato número 25 de manera consecutiva y una marca inédita de 501 medallas de oro.

La cifra representa un nuevo récord para la entidad, que además acumuló mil 116 preseas en total: 501 de oro, 320 de plata y 295 de bronce. Con ello, Jalisco no solo conservó el primer lugar del medallero, sino que superó su propia marca de 2025, cuando había conseguido 481 oros.

El resultado también muestra la amplitud del talento deportivo jalisciense. De acuerdo con datos de la competencia, la delegación estatal consiguió el primer lugar en 24 de las 54 disciplinas disputadas y terminó entre los tres primeros lugares en 39 deportes.

Entre las disciplinas con resultados destacados estuvo el ciclismo de pista, donde Jalisco consiguió 31 medallas de oro. La especialidad formó parte de las competencias realizadas en la entidad durante la Olimpiada Nacional, de la que Jalisco fue subsede.

Pero el desempeño deportivo comienza desde edades más tempranas. En los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2026, Jalisco también se proclamó campeón nacional al encabezar el medallero general con 31 preseas: 18 de oro, siete de plata y seis de bronce.

La delegación jalisciense estuvo integrada por 324 estudiantes de primaria y secundaria, quienes compitieron en una justa que reunió a representantes de distintas entidades del país. Jalisco, además, fue sede de esta competencia, que congregó a más de 11 mil estudiantes y permitió utilizar instalaciones deportivas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Así, el desempeño de Jalisco durante 2026 dibuja una ruta que va desde las primeras competencias escolares hasta el alto rendimiento. Los resultados de este año se suman a una historia de 25 campeonatos consecutivos en la Olimpiada Nacional y a la formación de nuevas generaciones que comienzan a abrirse paso en diferentes disciplinas.

Un semillero que apunta hacia el alto rendimiento

La importancia de estos resultados no se limita al número de medallas. La Olimpiada Nacional funciona también como uno de los principales espacios para detectar y desarrollar jóvenes talentos que posteriormente pueden avanzar hacia competencias internacionales y del ciclo olímpico.

La edición 2026 reunió a atletas de entre nueve y 23 años y contempló más de 50 disciplinas. La propia Conade ha señalado que estas competencias representan una plataforma para la detección de deportistas que posteriormente pueden integrarse a selecciones nacionales.

En el caso de Jalisco, el desempeño de algunos de sus atletas ya apunta hacia ese siguiente escalón con la intención de iniciar el proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

Datos

Olimpiada Nacional

25 títulos consecutivos de Jalisco en la Olimpiada Nacional .

títulos consecutivos de Jalisco en la . 501 medallas de oro en la edición 2026.

medallas de oro en la edición 2026. 1,116 preseas totales.

preseas totales. 320 medallas de plata.

medallas de plata. 295 medallas de bronce.

medallas de bronce. 31 oros para Jalisco en ciclismo de pista.

Juegos Deportivos Nacionales Escolares