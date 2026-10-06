SRE pide aval federal para proyecto de academia policial en Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de EU en México, Ron Johnson, tras colocar la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, (Especial)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el proyecto de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro deberá ser presentado ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), debido a que contempla cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero.

La dependencia recordó que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con gobiernos extranjeros requiere el visto bueno previo de este órgano, que es auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.

La SRE señaló que el pasado 25 de septiembre recibió un oficio del Gobierno de Querétaro sobre la visita del embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson, programada para el 2 de octubre para abordar “diversos temas de interés común”. En el documento, el gobierno estatal indicó que la visita no implicaba el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia.

Sin embargo, durante la visita del embajador se colocó la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, un proyecto que sí contempla cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que deberá ser sometido a la consideración del GANSEG.

De acuerdo con la Cancillería, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario Roberto Velasco Álvarez habló directamente con el gobernador Mauricio Kuri González y posteriormente le envió un oficio para ofrecer el acompañamiento de la dependencia federal en las gestiones correspondientes.

La SRE subrayó que esta intervención busca fortalecer la coordinación institucional y no representa un rechazo al proyecto.

La dependencia destacó además que México y Estados Unidos mantienen una colaboración sólida en materia de seguridad, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la confianza y el respeto mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y una cooperación sin subordinación.

La Cancillería sostuvo que la cooperación bilateral en materia de seguridad se desarrolla mediante los canales institucionales del Gobierno de México y en coordinación con las entidades federativas.