La Marina publica nuevo Código de Conducta 2026; prohíbe acoso, conflicto de interés y corrupción

Cambios en la Marina La Semar publicó su nuevo Código de Conducta en el Diario Oficial de la Federación. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Marina (Semar) publicó este 6 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Código de Conducta de la Secretaría de Marina 2026, un instrumento que establece las reglas éticas y de integridad que deberán observar todas las personas servidoras públicas de la institución.

El nuevo documento señala que su objetivo es garantizar que el desempeño del personal se fundamente en la ética pública, la honestidad, la integridad y la transparencia, con la finalidad de prevenir y erradicar la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en la institución.

Asimismo, precisa que está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con el Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno en la Administración Pública Federal.

Código de Conducta de la Marina será obligatorio para todo el personal

El Código establece que su cumplimiento será obligatorio para todas las personas servidoras públicas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la Secretaría de Marina, sin importar su nivel jerárquico o régimen de contratación.

También funcionará como una guía ética para quienes realicen servicio social, prácticas profesionales o actividades de colaboración con la dependencia, con el propósito de fomentar conductas alineadas a los principios institucionales.

⚓ A sus 28 años, el teniente de corbeta Jesús Vidal está por cumplir una década en la Secretaría de Marina. Como infante de Marina, cuenta con preparación para participar en operaciones por tierra, mar y aire. 🇲🇽 Para Vidal, pertenecer a la Marina representa una vocación de servicio. Su formación también lo ha llevado a participar en despliegues del Plan Marina, donde contribuye a establecer áreas seguras para facilitar las labores de asistencia a los mexicanos. #México #Semar #PlanMarina — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 6, 2026

¿Qué conductas busca prevenir la Secretaría de Marina?

El documento identifica diversos riesgos éticos que pueden afectar la integridad institucional, entre ellos:

Hostigamiento laboral, acoso laboral y acoso sexual.

Uso indebido del cargo, cohecho y conflicto de interés.

Manejo inadecuado, alteración u ocultamiento de información institucional.

Incumplimiento de funciones y comisiones.

Deterioro del clima laboral y afectaciones a la imagen institucional.

Valores y principios del Código de Conducta 2026

El nuevo Código señala que las personas servidoras públicas deberán conducirse bajo valores como:

Honor

Deber

Lealtad

Patriotismo

Honradez

Legalidad

Imparcialidad

Integridad

Transparencia

Además, incorpora principios como la sabiduría, sensatez, congruencia y humildad para fortalecer la toma de decisiones en el servicio público.

Semar reforzará medidas contra corrupción y acoso

Entre las conductas ejemplares que promueve el nuevo Código destacan:

La austeridad republicana y el uso responsable de los recursos públicos.

y el uso responsable de los recursos públicos. La prevención de la corrupción .

. El respeto irrestricto a los derechos humanos .

. La prohibición del hostigamiento sexual, acoso sexual y acoso laboral .

. La prevención de conflictos de interés .

. La protección de la información institucional y la confidencialidad de datos estratégicos.

Habrá denuncias y una carta compromiso obligatoria

El Código establece que cualquier persona servidora pública o particular podrá presentar denuncias por posibles incumplimientos ante el Comité de Ética de la Secretaría de Marina (CE-SEMAR) o el Órgano Interno de Control (OIC), instancias que darán seguimiento conforme a sus atribuciones.

Asimismo, el personal deberá firmar una carta compromiso mediante la cual manifieste que conoce el contenido del Código, se compromete a cumplirlo, promover un ambiente laboral adecuado, denunciar posibles violaciones y cooperar con las investigaciones cuando corresponda.

El documento también establece que el Código de Conducta 2026 entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dejando sin efectos el Código de Conducta emitido el 18 de mayo de 2023.