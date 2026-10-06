Del atentado contra un helicóptero a sus nexos con Amílcar Olán: ¿Quién es el “Tanque”, cabecilla del CJNG detenido?

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque Miembro del CJNG detenido en Zapopan (Secretaría de Seguridad)

Este 6 de octubre el secretario de Seguridad Omar García Harfuch anunció la detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se le señala de ser uno de los lugartenientes principales de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, que operaba en la zona sur.

¿Cómo operaba el “El Tanque” y de qué se le acusa?

Iván Cazarín Molina, de 41 años, trabajó como líder regional del CJNG en la zona sur del país. Según informan autoridades, era uno de los hombres de confianza de “El Mencho”. Operaba principalmente en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Entre los crímenes que se le imputan están lavado de dinero, tráfico de drogas, homicidio, robo y contrabando de combustibles.

Operaba un negocio de huachicol a través de la extracción clandestina en ductos pertenecientes a Pemex, el cual trasladaba a almacenes en Veracruz.

En cuanto a homicidios, concretamente se le relaciona con la decapitación de dos 12 narcomenudistas, once de ellos localizados de ellos localizado en Mérida, el 28 de agosto de 2008. De igual manera se le señala en conexión al hallazgo de tres hombres desmembrados en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz en 2022.

En Tabasco fortaleció nexos con La Barredora para operar en la zona.

El delito más sonado que del que se le acusa es con el derribo de un helicóptero en el que viajaban autoridades federales, ocurrido el 1 de mayo de 2015 entre Casimiro Castillo y Villa de Purificación, dentro del estado de Jalisco. En el vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional viajaban cinco elementos de tripulación, 11 pasajeros militares y dos de la policía federal. Fue derribado con un lanzacohetes y únicamente hubo un sobreviviente.

Algunas fuentes también lo vinculan con el hermano de Jorge Almícar Olán. De acuerdo con audios difundidos por Latinus, Luis Alberto Olán, hermano Jorge, poseía vínculos con el miembro del cártel. A Almícar Olán también se le ha señalado de estar involucrado en huachicol fiscal.