Acapulco registra su mejor verano turístico de los últimos tres años

Acapulco registró durante el verano de 2026 su mejor desempeño turístico de los últimos tres años, con un incremento en la llegada de visitantes nacionales e internacionales que, de acuerdo con cifras de Datatur, refleja la recuperación sostenida de la actividad turística del puerto.

Entre junio y agosto de este año, Acapulco recibió 1 millón 609 mil 125 viajeros, cifra que representa un crecimiento de 14.3 por ciento respecto al millón 407 mil 508 visitantes registrados en el mismo periodo de 2025.

El resultado también significó un aumento de 24.7 por ciento frente al millón 290 mil 562 turistas contabilizados durante el verano de 2024.

La tendencia positiva se extendió al acumulado de los primeros ocho meses del año. Entre enero y agosto de 2026, el puerto registró 4 millones 700 mil 646 turistas hospedados en hoteles, lo que representa un incremento de 21.9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Crecen los mercados nacional e internacional

El turismo nacional continúa representando el principal componente de la actividad turística de Acapulco, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). De enero a agosto se contabilizaron 4 millones 648 mil 782 turistas nacionales, un aumento de 21.9 por ciento respecto a 2025.

Por su parte, la llegada de visitantes internacionales alcanzó 51 mil 864 turistas, con un crecimiento de 21.4 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

El incremento en el flujo de visitantes también se reflejó en la ocupación hotelera. Durante los primeros ocho meses del año, el promedio se ubicó en 50 por ciento, lo que representó una mejora de 2.7 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en 2025.

Recuperación turística

Los resultados del verano se producen en un contexto de recuperación de la actividad turística y económica de Acapulco, impulsada por la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, empresarios y prestadores de servicios turísticos.

A esta dinámica se suman obras de modernización de infraestructura urbana y servicios públicos, así como proyectos relacionados con senderos peatonales y el rescate de espacios vinculados con el patrimonio histórico y cultural del puerto.

Las cifras de afluencia y ocupación hotelera apuntan a una recuperación sostenida de Acapulco como uno de los principales destinos turísticos del Pacífico mexicano, con avances tanto en el mercado nacional como en el internacional.