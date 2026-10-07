Acusa PT a Morena de ceder a presión de EE.UU en elección de coordinadores rumbo al 2027

Geovanna Bañuelos y Alberto Anaya, vicecoordinadora y coordinador del PT en el Senado

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT), acusó a Morena de ceder a la presión de Estados Unidos a la hora de elegir r a las y los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en 17 estados del país rumbo a las elecciones del 2027 y que se concretara un desplazamiento hacia el centro---derecha.

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, sostuvo que detrás de estos movimientos políticos de Morena hubo una presión internacional que estaría impulsando un desplazamiento hacia posiciones de centro.

- ¿En este tema de las coordinaciones estables, se siente relegado y maltratado el PT?

- Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a las izquierdas.

- ¿Así ve a los coordinadores que se eligieron?

--La presión norteamericana está más fuerte de lo que nosotros pensamos.

- ¿Pero a quien se presionó ¿A los gobernadores o a la presidenta Claudia Sheinbaum?

- A todo el país, a todo el mundo, a todos los mexicanos, estamos presionados. Hay interés de que el mundo dé un giro a la derecha y ve a América Latina, como sabemos.

Anaya sostuvo que el PT mantiene su identidad de izquierda y que existe preocupación por cualquier desplazamiento hacia posiciones de centro.

En medio de los señalamientos sobre eventuales fracturas tras el proceso interno para elegir a los coordinadores en las 17 entidades que renovarán gubernaturas el próximo año, Anaya aseguró que el PT mantiene abiertas las negociaciones con Morena rumbo a las comicios del próximo año aunque siguen las diferencias para el método y la definición de candidaturas de cara a esos comicios.

Evitó anticipar una decisión sobre una eventual fractura pues primero requiere contar con mayores elementos pero no descartó que el PT participe solo en algunas entidades como Zacatecas.

El dirigente petista sostuvo que su partido espera que se cumplan los acuerdos para realizar nuevas mediciones, incluidas las llamadas encuestas espejo, y advirtió que la posibilidad de competir por separado en algunas entidades forma parte de la discusión.

En entrevista, Anaya señaló que los asuntos relacionados con las encuestas y las candidaturas todavía se encuentran en proceso dentro de la Comisión Nacional de Candidaturas, en la que participan representantes de los tres partidos.

El PT ha insistido en que las mediciones deben incluir a los perfiles de las fuerzas aliadas y contar con ejercicios espejo, una demanda que ha generado fricciones con Morena.

El dirigente petista fue más allá al advertir que el escenario electoral no puede analizarse únicamente desde las disputas internas de los partidos.

Uno de los principales puntos de tensión es Zacatecas, donde el PT cuestiona la definición de Morena y mantiene abierta la discusión sobre la candidatura.

El senador recordó que su partido tiene experiencia compitiendo sin alianzas y sostuvo que la posibilidad de hacerlo nuevamente no representa necesariamente una ruptura con Morena.

Aunque afirmó que el PT mantiene como posición deseable una coalición total, reconoció que actualmente no observa suficiente voluntad para concretarla en esos términos. “Nuestro partido está en la idea de una coalición total”, señaló.