IMSS Bienestar retira tumor de ovario de tres kilogramos 

retiran turmor de 3 kilos Médicos del IMSS Bienestar logran retira tumor de ovario de tres kilogramos, a mujer de 36 años, quien recibió atención quirúrgica por un equipo multidisciplinario del Hospital Básico Comunitario de Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero sin que hubiera necesidad de trasladar a la paciente a otro hospital de mayor nivel

Un equipo multidisciplinario del IMSS Bienestar retiró un tumor complejo de ovario de aproximadamente tres kilogramos a una mujer de 36 años en el Hospital Básico Comunitario de Tecpan de Galeana, Guerrero.

La valoración de su condición clínica y de las características del tumor permitió realizar la intervención en dicha unidad, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital de mayor nivel de atención.

Carlos Alberto Ramos Gómez, subdirector del hospital, señaló que la atención fue posible gracias al trabajo coordinado de las áreas de ginecología, enfermería, quirófano y demás personal involucrado.

En este sentido, resaltó que fortalecer la capacidad resolutiva de las unidades permite ofrecer soluciones más cercanas a las comunidades y reducir la necesidad de trasladar a pacientes a otras ciudades.

Refirió que la paciente comenzó con dolor abdominal meses antes, condición que ya había afectado sus actividades cotidianas

La paciente relató que el dolor y la inflamación abdominal que presentaba al agacharse, barrer, trapear o lavar la obligaban a suspender sus actividades y permanecer en reposo durante varias horas.

Al acudir a valoración médica, y luego de haberle realizado estudios de seguimiento, se le detectó un incremento en el tamaño del tumor, por lo que fue canalizada al Hospital Básico Comunitario de Tecpan de Galeana, en donde el servicio de Ginecología solicitó una tomografía abdominal contrastada para determinar sus características, dimensiones y las condiciones necesarias para realizar el procedimiento quirúrgico en la unidad.

Se resaltó que en la intervención participaron de manera coordinada los equipos de ginecología, enfermería y el área de quirófano.

Después del procedimiento, la paciente presentó evolución favorable, toleró la alimentación por vía oral y recibió el tratamiento indicado.

Silvia del Carmen Sotelo Camacho, jefa de Enfermería del hospital, reconoció la participación del personal que hizo posible la intervención y destacó la importancia de contar con capacidad resolutiva para atender casos de este tipo, de acuerdo con las condiciones clínicas de cada paciente.

La paciente destacó la confianza que le brindó recibir atención en el hospital de su comunidad y contar con personal médico que la acompañó durante todo el proceso. “Había muchos doctores conmigo, sabía que eran doctores especializados y que no estaba sola”, relató.

Recibir atención cerca de su localidad también le permitió evitar traslados y gastos adicionales. A partir de su experiencia, invitó a otras mujeres a acudir a valoración médica, “que se atiendan, tenemos un hospital donde nos pueden atender muy bien”, expresó.